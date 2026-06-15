Neuigkeiten
Aufatmen! Bonnie Tyler aus Koma erwacht
Es war eine Notoperation am Darm, die Superstar Bonnie Tyler außer Gefecht gesetzt hat.
Der Eingriff konnte nämlich nicht erfolgreich abgeschlossen werden; es kam zu Komplikationen. Auf ihrer Homepage war in den Tagen nach dem Eingriff zu lesen, sie befinde sich: "weiterhin in einem ernsthaften, aber stabilen Zustand im Krankenhaus in Faro (Portugal); ihre Ärzte sind jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass sie sich vollständig erholen wird."
Auch interessant
Statement vom Management
Nun kann ein bisschen aufgeatmet werden. Laut einem Statement des Managements soll die Sängerin aus dem Koma erwacht sein. Aber: "Bonnie liegt nicht mehr im Koma, ist aber nach wie vor schwer krank." Wie ihre Genesung nun voranschreitet, bleibt abzuwarten.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden