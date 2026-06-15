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Aufatmen! Bonnie Tyler aus Koma erwacht

Bonnie Tyler
© APA/dpa/Sebastian Gollnow
Die ikonische Sängerin soll nach Wochen wieder das Bewusstsein erlangt haben.
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Es war eine Notoperation am Darm, die Superstar Bonnie Tyler außer Gefecht gesetzt hat.

Der Eingriff konnte nämlich nicht erfolgreich abgeschlossen werden; es kam zu Komplikationen. Auf ihrer Homepage war in den Tagen nach dem Eingriff zu lesen, sie befinde sich: "weiterhin in einem ernsthaften, aber stabilen Zustand im Krankenhaus in Faro (Portugal); ihre Ärzte sind jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass sie sich vollständig erholen wird."

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Bonnie Tyler © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Statement vom Management

Nun kann ein bisschen aufgeatmet werden. Laut einem Statement des Managements soll die Sängerin aus dem Koma erwacht sein. Aber: "Bonnie liegt nicht mehr im Koma, ist aber nach wie vor schwer krank." Wie ihre Genesung nun voranschreitet, bleibt abzuwarten.

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