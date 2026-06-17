Swift-Kelce-Hochzeit: Datum & Ort ausgeplaudert

Bürgermeister Zohran Mamdani hat auf einer offiziellen Pressekonferenz die Gerüchteküche zum Kochen gebracht

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Am Montag hielt New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani in Lower Manhattan eine offizielle Pressekonferenz ab. Anlass war die Planung der anstehenden Parade zur Feier des historischen NBA-Titelgewinns der New York Knicks. Doch während das Stadtoberhaupt über die logistischen Herausforderungen der kommenden Wochen sprach, ließ er plötzlich eine absolute Liebes-Bombe platzen.

Zohran Mamdani © APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Hochzeitstermin am 4. Juli ausgeplaudert?

Mamdani erklärte vor den Medienvertretern, wie sich die Metropole auf die Parade und die zukünftige Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft vorbereite. Dabei machte der Bürgermeister einen vermeintlichen Witz über die in der Popkultur lang ersehnte Hochzeit, die laut Gerüchten im legendären Madison Square Garden steigen soll.

Große Veranstaltungen

"Wir sind die größte Stadt des Landes, wir sind es gewohnt, große Veranstaltungen auszurichten, und wir sind unglaublich aufgeregt über diese eine [die Weltmeisterschaft]. Wir wissen, dass es mit dem Finale der Knicks zusammenfällt. Wir wissen, dass es mit dem 4. Juli, dem 250. Geburtstag der USA und der Hochzeit von Taylor Swift zusammenfällt, und wir sind so begeistert, die Welt hier willkommen zu heißen."

Taylor Swift zeigt Doku, letztes Konzert und ihre Liebe zu Travis © Disney+

Mit dieser Aussage brachte der Politiker das Netz und die weltweite Fangemeinde des Paares umgehend zum Beben. Schließlich gilt das Liebesleben von Taylor Swift und Travis Kelce als das am heißesten diskutierte Thema im Showgeschäft – ein konkretes Datum oder ein Ort wurden von dem Paar bislang jedoch nie offiziell bestätigt.

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Ob es sich bei Mamdanis Worten um ein echtes Insider-Wissen oder lediglich um das Aufgreifen von Internet-Gerüchten handelte, blieb zunächst unklar. Die Journalisten ließen jedenfalls nicht locker und fragten direkt nach, ob der Bürgermeister denn selbst auf der exklusiven Gästeliste für das Ja-Wort stehe. Mamdani antwortete daraufhin schlicht mit einem kurzen: "Nein". Er ließ es sich jedoch nicht nehmen, dem prominenten Paar für die Zukunft eine "schöne Hochzeit" zu wünschen.