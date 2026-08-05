Ronaldo und Georgina: So wird die Mega-Hochzeit

Ein funkelnder Klunker, jahrelange Gerüchte und weltweite Vorfreude: Die Liebesgeschichte zwischen Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez steuert auf ihren vorläufigen Höhepunkt zu. Am 8. August soll es so weit sein.

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Die Romanze der beiden liest sich wie ein modernes Märchen: Cristiano Ronaldo lernte Georgina Rodríguez im Jahr 2016 in einer Florentiner Luxus-Boutique in Madrid kennen, wo die spätere Influencerin als Verkäuferin arbeitete. Aus der zufälligen Begegnung entwickelte sich rasch eine tiefe Bindung, die länderübergreifende Umzüge, sportliche Karrierewechsel und bedeutsame familiäre Meilensteine überdauerte. Fast zehn Jahre später blickt das Paar auf ein gemeinsam aufgebautes Leben mit seinen Kindern zurück.

Nun soll die Trauung am 8. August in der historischen Kathedrale von Funchal über die Bühne gehen. Funchal liegt auf der portugiesischen Insel Madeira – jenem Ort, an dem Ronaldo das Licht der Welt erblickte und seine beeindruckende Karriere begann.

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Die anschließenden Feierlichkeiten sind im mondänen Hotel Savoy Palace mit direktem Blick auf den Atlantik angesetzt. Das 5-Sterne-Haus mit 310 eleganten Zimmern wird den Gästen also exklusiv zur Verfügung stehen. Den wichtigsten Tag im Leben lassen sich Cristiano und seine Liebste Millionen kosten.

Gästeliste und Traumkleid

Bei der Met Gala übte Georgina bereits den Braut-Look. © Getty Images

Obwohl die offizielle Gästeliste noch unter Verschlusssache läuft, wird kolportiert, dass das Paar bei den Feierlichkeiten größten Wert auf Diskretion legt. Anstelle ausufernder Extravaganz stehen enge Familienmitglieder, langjährige Weggefährten und eine erlesene Auswahl an internationalen Fußballstars wie Lionel Messi auf der Einladungsliste. Eine tragende Rolle bei der Zeremonie kommt den gemeinsamen Kindern zu, was den familiären Zusammenhalt der beiden unterstreicht.

Georgina Rodriguez zeigt ihren Klunker © Instagram

Gleichzeit blickt die Modewelt gespannt auf den Auftritt der Braut. Der Name des Designers für Georginas Brautkleid wird zwar ebenfalls noch geheim gehalten, doch die Erwartungen an die Stil-Ikone sind nach ihren jahrelangen Kooperationen mit führenden Modehäusern entsprechend hoch. Für den passenden Auftakt sorgte bereits ihr Verlobungsring: Der riesige Solitär-Diamant entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der meistdiskutierten Promi-Schmuckstücke und setzt den Maßeinheit für einen der glamourösesten Höhepunkte der heurigen Hochzeitssaison.