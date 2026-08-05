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Kino-Duell: "Spider-Man lässt „Toy Story" zittern

Thomas Zeidler-Künz
von
Spider-Man sitzt hoch über der Stadt auf einem Balken und schaut auf sein Handy.
© Sony Pictures
1,052 Milliarden Dollar Kassa nach nur 6 Tagen. "Spider-Man" liefert den Kino-Hammer des Sommers und wird in Kürze "Toy Story 5" als erfolgreichsten Film des Jahres ablösen!
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1,068 Milliarden Dollar hat "Toy Story 5" seit dem 17. Juni eingespielt. Damit halten das jodelnde Cowgirl Jessie, Cowboy-Puppe Woody und Weltraum-Actionfigur Buzz Lightyear noch die Krone für den erfolgreichsten Kinofilm des Jahres. Aber wohl nicht mehr lange, denn das neue "Spider-Man"-Abenteuer "Brand New Day" hält nach nur 6 Tagen schon bei unglaublichen 1,052 Milliarden Dollar Kassa und wird die Spielzeug-Crew schon in den nächsten 24 Stunden übertrumpfen!

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Zendaya und Tom Holland liefern mit "Spider-Man: Brand New Day" den Blockbuster des Sommers. © Sony Pictures

Ein weiterer Meilenstein für Tom Holland, Zendaya und Co., die ja gerade alle Kino-Rekorde brechen. Vom besten Startwochenende in den USA, wo man mit 360 Millionen Dollar Kassa sogar die Bestmarke  von „Avengers: Endgame" (357 Millionen) aus dem Jahr 2019 übertraf, bis nach Österreich wo man einen historischen Kinostart mit 171.000 Besuchern und 2,46 Millionen Euro Kassa nach nur 5 Tagen hinlegte.

Dazu gab’s Jahresrekorde in u.a. Deutschland (über 1,4 Millionen Zuseher), England (42,5 Millionen Euro Kassa) und Australien (30,4 Millionen Dollar Kassa). In den USA hat "Spider-Man" nach nur 4 Tagen schon 407 Millionen Dollar eingespielt. Weitere 646 Millionen kommen aus den internationalen Märkten. Damit ist "Brand New Day" der zweitschnellste Kino-Milliardär aller Zeiten. Nach „Avengers: Endgame", das mit einem Start von 1,2 Milliarden Dollar loslegte!

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