Neue Nummer eins
"Spider-Man" ist der Filmhit des Jahres
Das war klar! Mit weiteren 42 Millionen Dollar Kassa in nur 24 Stunden in den USA hat das neue "Spider-Man"-Abenteuer "Brand New Day" jetzt die Spitze der globalen Jahrescharts übernommen! 1,155 Milliarden Dollar Kassa in nur 7 Tagen! Damit wurde nun wie erwartet "Toy Story 5", das auch schon 1,069 Milliarden Dollar einspielte, überholt.
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Das sind die Topfilme des Jahres:
- Spider-Man: Brand New Day, 1,155 Milliarden Dollar Kassa
- Toy Story 5, 1,069 Milliarden Dollar Kassa
- Michael, 1,016 Milliarden Dollar Kassa
- Der Super Mario Galaxy Film, 1,012Milliarden Dollar Kassa
- Die Odyssee, 930 Millionen Dollar Kassa
"Brand New Day" liegt damit nach nicht einmal einer Woche im Kino auch schon auf Platz 33 im All-Time-Ranking, wo noch im August ein Sprung in die Top-10-erwartet wird. Dafür gilt es "Inside Out 2" zu übertreffen. Mit mehr als 1,7 Milliarden Dollar Kassa.
Die Vorzeichen stehen gut, lässt Spider-Man doch gerade weltweit alle Rekorde purzeln. In Deutschland steuern Tom Holland, Zendaya und Co. schon auf 2 Millionen Besucher zu. In England gab’s am Wochenende 36,4 Millionen Pfund Kassa und in Österreich winkt bereits das "Goldene Ticket" (300.000 Besucher).
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