"Spider-Man" ist der Filmhit des Jahres

Das neue "Spider-Man"-Abenteuer "Brand New Day" ist nicht zu (s)toppen. Mit 1,155 Milliarden Dollar Kassa bremsen Tom Holland und Zendaya jetzt "Toy Story" als erfolgreichsten Film des Jahres aus.

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Das war klar! Mit weiteren 42 Millionen Dollar Kassa in nur 24 Stunden in den USA hat das neue "Spider-Man"-Abenteuer "Brand New Day" jetzt die Spitze der globalen Jahrescharts übernommen! 1,155 Milliarden Dollar Kassa in nur 7 Tagen! Damit wurde nun wie erwartet "Toy Story 5", das auch schon 1,069 Milliarden Dollar einspielte, überholt.

"Spider-Man" ist mit "Brand New Day" am Höhenflug. © Sony Pictures

Das sind die Topfilme des Jahres:

Spider-Man: Brand New Day, 1,155 Milliarden Dollar Kassa Toy Story 5, 1,069 Milliarden Dollar Kassa Michael, 1,016 Milliarden Dollar Kassa Der Super Mario Galaxy Film, 1,012Milliarden Dollar Kassa Die Odyssee, 930 Millionen Dollar Kassa

"Brand New Day" liegt damit nach nicht einmal einer Woche im Kino auch schon auf Platz 33 im All-Time-Ranking, wo noch im August ein Sprung in die Top-10-erwartet wird. Dafür gilt es "Inside Out 2" zu übertreffen. Mit mehr als 1,7 Milliarden Dollar Kassa.

Hollywood-Traumpaar: Tom Holland und Zendaya © Sony Pictures

Die Vorzeichen stehen gut, lässt Spider-Man doch gerade weltweit alle Rekorde purzeln. In Deutschland steuern Tom Holland, Zendaya und Co. schon auf 2 Millionen Besucher zu. In England gab’s am Wochenende 36,4 Millionen Pfund Kassa und in Österreich winkt bereits das "Goldene Ticket" (300.000 Besucher).