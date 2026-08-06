Umfrage-Knall: Schon 84 Prozent mit Kanzler unzufrieden

Vier von fünf Deutschen sind mit Kanzler Friedrich Merz unzufrieden. Dies zeigt der am Donnerstagabend veröffentlichte neue ARD-"Deutschlandtrend".

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Demnach sind nur 14 Prozent mit dem CDU-Politiker zufrieden, 84 Prozent hingegen unzufrieden. Inbezug auf die Regierung beträgt das Verhältnis gar 13 zu 85 Prozent. Bei der Parteipräferenz liegt die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) mit 28 zu 21 Prozent klar vor den Unionsparteien von Kanzler Merz.

Die AfD konnte ihren Vorsprung damit im Vergleich zum Juli von sechs auf acht Prozentpunkte erhöhen, weil sie um einen Punkt zulegte und die Union ebenfalls um einen verlor. 21 Prozent für CDU/CSU sind der schwächste Wert für das konservative Parteienbündnis seit November 2021.

Die Werte aller anderen Parteien blieben im Monatsabstand unverändert. Die oppositionellen Grünen liegen bei 15 Prozent, die mitregierende SPD bei zwölf Prozent, dicht gefolgt von der Linkspartei mit elf Prozent. Alle übrigen Parteien bleiben unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde, darunter auch FDP und BSW.

Bürger sehen Kabinettsumbildung skeptisch

Die aktuelle Kabinettsumbildung wird eher skeptisch gesehen. Zwölf Prozent der Befragten erwarten, dass die Bundesregierung dadurch besser arbeiten wird, elf Prozent erwarten eine Verschlechterung. Zwölf Prozent sagten, sie werde genauso gut arbeiten wie bisher, 57 Prozent sagten, sie werde genauso schlecht arbeiten wie bisher.

Infratest dimap befragte für den "Deutschlandtrend" vom 3. bis 5. August 1297 Wahlberechtigte. Die statistische Fehlerquote wurde mit zwei bis drei Prozentpunkten angegeben.