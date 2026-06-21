Fußball-Legende Mark Hughes trauert um seinen Sohn

Der Grimbsby-Town-Funktionär ist 38-Jährig unerwartet verstorben

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Der walisische Ex-Fußball-Nationalspieler Mark Hughes trauert um seinen Sohn Alex. Wie die League Managers Association (LMA) laut Medien im Namen von Mark Hughes mitteilte, ist dieser mit 38 Jahren gestorben. Mark Hughes spielte einst u. bei Bayern München, Manchester United, Chelsea und FC Barcelona. 72 Länderspiele bestritt der nun 62-Jährige für Wales. Alex Hughes arbeitete beim League-2-Club Grimsby Town, er war für die Kaderplanung in leitender Funktion verantwortlich.