Mit nur 38 Jahren
Fußball-Legende Mark Hughes trauert um seinen Sohn
Der walisische Ex-Fußball-Nationalspieler Mark Hughes trauert um seinen Sohn Alex. Wie die League Managers Association (LMA) laut Medien im Namen von Mark Hughes mitteilte, ist dieser mit 38 Jahren gestorben. Mark Hughes spielte einst u. bei Bayern München, Manchester United, Chelsea und FC Barcelona. 72 Länderspiele bestritt der nun 62-Jährige für Wales. Alex Hughes arbeitete beim League-2-Club Grimsby Town, er war für die Kaderplanung in leitender Funktion verantwortlich.
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