TV
E-Paper
Stars

480.000 Perlen

Dua Lipa bricht mit Chanel-Kleid alle Rekorde

Dua Lipa
© David Sims/Instagram
Zwei Wochen nach ihrer Heirat in Palermo hat Dua Lipa die ersten intimen Einblicke in ihre Hochzeits-Garderobe geteilt.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Heirat von Popstar Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner avanciert endgültig zum modischen Jahrhundertereignis. Die 30-jährige Sängerin vollzog den Bund fürs Leben gleich in mehreren Etappen: Nach der standesamtlichen Trauung in einem eleganten Schiaparelli-Kostüm in London folgte die große Feier im sizilianischen Palermo. Dort wechselte die Stilikone gekonnt zwischen einem Kleid von Bottega Veneta für den Cocktailempfang und einer Kreation aus dem Hause Chloé für den Sonntagsbrunch. Das am besten gehütete Geheimnis blieb jedoch bis dato die Hauptrobe, die die Künstlerin nun auf Instagram unter den schlichten Worten "Mr & Mrs" präsentierte.

Auch interessant

Schock! Rod Stewart während Show beatmet

Dua Lipa zeigt Fotos von Sizilien-Traumhochzeit

Jennifer Lopez: Zusammenbruch am Film-Set!

Tausende Stunden Handarbeit für ein Unikat

Bei dem Haupt-Brautkleid handelt es sich um eine maßgefertigte Haute-Couture-Robe aus den legendären Pariser Chanel-Ateliers in der Rue Cambon 31. Die aufwendige Kreation besticht durch einen tiefen Rückenausschnitt und eine sechs Meter lange Tüllschleppe. Die handwerkliche Präzision hinter dem Kleid bricht Rekorde: Laut Berichten der Vogue investierten die Kunsthandwerker insgesamt rund 1.155 Arbeitsstunden in das Kleid. Es wurden 480.000 Perlen in filigraner Handarbeit aufgestickt und mit Trompe-l’œil-Juwelen veredelt, während die Schleppe mit 25.000 Federn besetzt wurde.

Ein passend mit Federn verziertes Kopfstück sowie handgeschnittene Organza-Applikationen am Schleier komplettierten das Ensemble, zu dem Lipa weiße Satin-Pumps von Massaro kombinierte. Bräutigam Callum Turner überzeugte derweil in einem maßgeschneiderten Anzug von Louis Vuitton.

Eine historische Premiere für das Traditionshaus

Der Modetraum markiert zudem einen historischen Meilenstein für die Modewelt. Wie das Haus Chanel bestätigte, handelt es sich bei der Robe um eine absolute Premiere: Es ist das erste Haute-Couture-Brautkleid, das aus der Feder des Designers Matthieu Blazy für Chanel hervorgegangen ist. Mit dieser Symbiose aus traditioneller Handwerkskunst und modernem Design hat das Paar zweifellos einen bleibenden Eindruck in der Modegeschichte hinterlassen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Dua Lipa zeigt Fotos von Sizilien-Traumhochzeit

Jazz-Legende Abdullah Ibrahim ist tot

J.Lo: "Bin seit Scheidung ein neuer Mensch"

Schock! Rod Stewart während Show beatmet

Taylor Swift mit "Toy Story"-Song auf Platz 1

Dua Lipa bricht mit Chanel-Kleid alle Rekorde

Jennifer Lopez: Zusammenbruch am Film-Set!

North West: So reich ist die Tochter von Kim & Kanye bereits

Beckham-Drama: Brooklyn schießt gegen Harper

Swift-Kelce-Hochzeit: Datum & Ort ausgeplaudert