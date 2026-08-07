90 Kilo abgenommen: Sitcom-Legende kaum wiederzuerkennen

US-Schauspieler John Goodman (74) hat in den vergangenen Jahren stark abgenommen und zeigt sich auf einem aktuellen Foto völlig verändert.

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Der 74-jährige Schauspieler John Goodman, bekannt aus der Sitcom "Roseanne", hat mit einer extremen Gewichtsveränderung für Aufsehen gesorgt. Ein zufälliges Treffen mit dem Kollegen, US-Schauspieler David DeLuise (54, u.a. bekannt von seiner Rolle des Jerry Russo in der erfolgreichen Disney-Channel-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" (Wizards of Waverly Place) im Supermarkt führte zu einem Selfie, das auf Instagram für Staunen sorgte.

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Zu den Höchstzeiten seiner Karriere wog Goodman nach eigenen Angaben rund 181 Kilo.

Im Uhrzeigersinn, von unten rechts: Goodman, Roseanne Barr, Michael Fishman, Sara Gilbert, Lecy Goranson und Laurie Metcalf in der Serie "Roseanne". © Disney General Entertainment Con

Nach dem Verzicht auf Alkohol im Jahr 2007 und einer konsequenten Umstellung begann er seinen Weg zum Gewichtsverlust und schaffte es schließlich, rund 91 Kilo abzunehmen.

John Goodman bei seinem Besuch der Premiere von "Chili Finger" während der "SXSW Conferences and Festivals 2026" im ZACH Theatre am 14. März 2026 in Austin, Texas. © Getty Images

Konsequente Ernährung und Sport

Bereits im Jahr 2010 hatte er rund 45 Kilo verloren, indem er Zucker von seinem Speiseplan strich und sechsmal in der Woche mit einem Trainer arbeitete. Auf eine mediterrane Ernährung und tägliche Bewegung setzte der "Big Lebowski"-Star, der seine vorherige Lebensweise als schwere Belastung und Zeitverschwendung beschrieb.

Bis vor drei Jahren hatte er insgesamt rund 91 Kilo abgenommen. Trotz zwischenzeitlicher Pausen beim Training durch die Corona-Pandemie konnte er seinen Abnehm-Erfolg halten.