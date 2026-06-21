Horror-Unwetter überschwemmen Berlin

Ein heftiges Unwetter hat in Berlin für Chaos gesorgt. Am Sonntag verdunkelte sich der Himmel über der Stadt, heftige Regenmassen und Sturmböen legten danach Teile des Verkehrs lahm.

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ine heftige Regen- und Gewitterfront zog über die Stadt hinweg und sorgte flächendeckend für Chaos. Begleitet von schweren Windböen fegte das Unwetter über die Straßen. Nach rund einer Stunde war das Gröbste zwar wieder vorbei, doch die Folgen waren weitreichend. Die Berliner Feuerwehr rief vorübergehend den Ausnahmezustand aus, da die Einsätze nicht mehr chronologisch abgearbeitet werden konnten.

Feuerwehr im Dauereinsatz

Rund 160 zusätzliche Einsätze mussten von den Rettungskräften und den alarmierten Freiwilligen Feuerwehren bewältigt werden. Meist handelte es sich um vollgelaufene Keller und eine überforderte Kanalisation an den Straßen. Zudem beschädigten Sturmböen zahlreiche Bäume, wodurch herabstürzende Äste zur Gefahr wurden. Größere Unglücke blieben laut einem Sprecher aus, auch über schwere Verletzungen gab es zunächst keine Berichte, berichtet die deutsche Bild.

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Stände stürzen ein

Beim Aufbau für ein Sommerfest und die Fête de la Musique vor der Hansabibliothek wurden die Betreiber völlig überrascht. Mehrere Stände stürzten durch die Böen ein, zudem erlitt eine Person einen Stromschlag und musste medizinisch behandelt werden. Das heftige Unwetter wirkte sich auch massiv auf den öffentlichen Nahverkehr aus.

S-Bahn komplett lahmgelegt

Die Berliner S-Bahn meldete witterungsbedingte Beeinträchtigungen auf mehreren wichtigen Strecken. Der Betrieb der Ringbahn zwischen Gesundbrunnen und Wedding musste unterbrochen werden. Auch die Linien S15, S3, S5 und S7 waren auf zentralen Abschnitten betroffen. Erst nach rund zwei Stunden konnten die Störungen auf den Schienen erfolgreich behoben werden.