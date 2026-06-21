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92% glauben: Iran hat den Krieg gewonnen

Ein Mann im Anzug spricht an einem Rednerpult mit dem Emblem Israels vor blauem Hintergrund.
© EPA
Eine überwältigende Mehrheit von 92 Prozent der Israelis sieht den Iran laut einer Umfrage als Sieger des jüngsten Kriegs in der Region.
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Rund 83 Prozent waren demnach außerdem überzeugt, dass der Feldzug Israels langfristige Sicherheit geschwächt habe, wie israelische Medien über die Umfrage der Hebräischen Universität in Jerusalem in Zusammenarbeit mit dem Agam-Institut berichteten.

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© NurPhoto via Getty Images

86 Prozent der 3.644 Befragten im Alter ab 17 Jahren bewerteten die Ergebnisse des Kriegs negativ. Es handelte sich um eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung, die Fehlermarge betrug 2,2 Prozent. Die Befragung fand zwischen dem 17. und 20 Juni statt.

Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu

Weiterhin glauben rund 73 Prozent der Befragten dem Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu nicht, als er sagte, Israel habe bedeutende Erfolge im Krieg erzielt und eine existenzielle Bedrohung beseitigt. Rund 88 Prozent der Israelis sind demnach der Ansicht, dass das Land seine Ziele nicht oder nur teilweise erreicht hat. Rund 56 Prozent der Befragten sahen den Berichten zufolge Netanyahus Kriegsführung als schlecht oder gescheitert an.

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