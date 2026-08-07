Diese Verhaltensweisen nerven Fluggäste am meisten

Eine aktuelle Umfrage zeigt sehr deutlich, womit Flug-Reisende ihre Mitmenschen am meisten belasten.

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Wer in den Urlaub startet, wünscht sich meist einen entspannten Flug. Doch oft liegen die Nerven schon an Bord blank. Laut einer Umfrage* von "Booking.com" unter 1.000 Fluggästen sind bestimmte Verhaltensweisen ein absolutes rotes Tuch für andere Passagiere.

Essen als größter Störfaktor

Ganz oben auf der Liste der Aufreger steht mitgebrachtes Essen. Vier von zehn Befragten (40 Prozent) fühlen sich von stark riechenden Speisen belästigt. Besonders geruchsintensiver Käse und Aufschnitt sorgen bei 46 Prozent für Unmut. Dicht dahinter folgen knoblauchhaltige Gerichte mit 42 Prozent. Auch belegte Brote mit Fisch oder Leberwurst (30 Prozent), Currywurst (27 Prozent) und hart gekochte Eier (16 Prozent) sind an Bord extrem unbeliebt.

Ruf nach strengeren Technik-Regeln

Fast jeder Zweite (49 Prozent) gibt laut der Erhebung zu, sich im Flugzeug wie zu Hause zu benehmen.

Durch Social Media und Streaming empfinden viele das Fliegen mittlerweile als störender als früher. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) wünscht sich daher strengere Regeln für die Nutzung von Smartphones und Tablets. Besonders das Schauen von Videos oder das Hören von Musik ohne Kopfhörer stört massiv (32 Prozent).

Die US-Fluggesellschaft "United Airlines" hat hierauf bereits mit einer expliziten Kopfhörerpflicht reagiert. Auch das ungefragte Fotografieren oder Filmen von Mitreisenden stößt bei 44 Prozent auf Ablehnung, während 32 Prozent TikTok-Videos an Bord kritisieren. 68 Prozent würden indes spezielle Ruhebereiche im Flugzeug begrüßen.

Ranking: Die 10 nervigsten Verhaltensweisen von Passagieren:

Stark riechendes oder kleckeranfälliges Essen mit an Bord bringen (40 %) Sich über andere lehnen oder ihnen zu nahe kommen, um ein Foto zu machen oder aus dem Fenster zu filmen (39 %) Ohne Kopfhörer Videos ansehen oder Musik hören (32 %) In den Social-Media-Videos und -Fotos anderer Passagiere auftauchen (26 %) Sich an Bord die Nägel pflegen, z. B. lackieren, schneiden oder feilen (26 %) An Bord barfuß unterwegs sein (26 %) Den Gang auf und ab gehen, um ein tägliches Schrittzahl- oder Fitnessziel zu erreichen (23 %) Während des Flugs Aufnahmen für Social Media oder TikToks machen (23 %) Zahnseide benutzen (18 %) Dehn- oder Yoga-Übungen im Gang oder Kabinenbereich machen (17 %)

Neben dem Essen und lauten Handys gibt es weitere Dinge, die Passagiere auf die Palme bringen: Dazu zählen das Vorbeugen über andere für ein Foto (39 Prozent), barfuß unterwegs sein (26 Prozent) oder sich die Nägel zu lackieren, schneiden oder feilen (26 Prozent). Auch in den Videos oder Fotos anderer aufzutauchen (26 Prozent), ständiges Auf- und Abgehen im Gang (23 Prozent) sowie Aufnahmen für Social Media (23 Prozent), das Benutzen von Zahnseide (18 Prozent) oder Yoga-Übungen (17 Prozent) gelten als unangebracht.

Gen Z nervt am meisten

Ein interessantes Detail der Umfrage betrifft das Alter der auffälligen Passagiere: 27 Prozent nennen die Gen Z (Geburtsjahre 1995 bis 2010) als größte Nervensägen an Bord. Bemerkenswert ist, dass die Jüngsten dies ähnlich sehen – 34 Prozent der Gen Z sagen über sich selbst, dass ihre eigene Generation beim Fliegen die schlechtesten Manieren hat.

Die Babyboomer zeigen sich hier deutlich entspannter: Fast jeder Zweite von ihnen (48 Prozent) ist überzeugt, dass keine spezielle Generation im Flugzeug besonders negativ auffällt.

* Die Online-Umfrage wurde vom 5. bis 9. Juni 2026 von "Opinium" durchgeführt. Stichprobe: 1.000 erwachsene Deutsche ab 18 Jahren, die im vergangenen Jahr einen internationalen Flug unternommen haben.