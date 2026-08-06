42,2 Grad! In DIESEM Land ist es NOCH heißer als bei uns

In der Slowakei ist zum zweiten Mal binnen zwei Tagen ein neuer Allzeit-Hitzerekord aufgestellt worden.

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In der unweit der Grenze zu Ungarn gelegenen südslowakischen Ortschaft Dolne Plachtince stieg das Thermometer am Donnerstag auf 42,2 Grad, wie der nationale Wetterdienst erklärte. Das war die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen in dem Land.

Erst am Mittwoch war im weiter südwestlich gelegenen Kamenica nad Hronom mit 41,4 Grad ein Allzeit-Rekord gemessen worden. Zuvor waren schon im Juni zwei Rekordwerte erreicht worden.

Auch in Österreich war am Mittwoch mit 41,2 Grad in Bad Deutsch-Altenburg ein Hitzerekord gemessen worden. Es war dort ebenfalls der zweite historische Höchstwert binnen weniger Tage. Mitteleuropa ächzt derzeit erneut unter einer außergewöhnlichen Hitzewelle und Dürre.