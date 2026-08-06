DIESES alte Handy könnte Sie reich machen

Sie liegen oft vergessen in Schubladen oder Kisten: alte Handys aus vergangenen Zeiten. Doch manche dieser Technik-Klassiker sind heute begehrte Sammlerstücke – und können mehrere Tausend Euro einbringen.

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Wer sein altes Handy nicht weggeworfen hat, könnte jetzt Glück haben. Auf dem Sammlermarkt erzielen bestimmte Modelle inzwischen erstaunliche Preise. Besonders gefragt sind Geräte, die einst Millionen Menschen begleiteten und heute als Kultobjekte gelten.

Ein Klassiker ist das Nokia 3310 aus dem Jahr 2000. Das legendäre Handy mit dem Ruf, nahezu unkaputtbar zu sein, weckt bei vielen Erinnerungen und ist bei Sammlern beliebt. Noch deutlich wertvoller kann das Nokia 8810 sein. Das Modell aus dem Jahr 1996 mit der markanten Schiebeabdeckung kann laut "Chip" in originalverpacktem Zustand bis zu 3.000 Euro wert sein. Gebrauchte Geräte werden je nach Zustand teilweise für mehrere Hundert Euro gehandelt.

Film-Kult macht Handys wertvoll

Ein echter Schatz könnte auch das Samsung SPH-N270 sein. Das futuristische Gerät wurde durch seinen Auftritt im Film "Matrix" bekannt und genießt deshalb bei Fans Kultstatus.

Auch das elegante Nokia 8800 Sirocco ist bei Liebhabern gefragt. Je nach Zustand können Besitzer dafür mehrere Hundert Euro bekommen.

Der größte Jackpot liegt im Karton

© Getty Images

Den wohl größten Schatz könnten Besitzer eines originalverpackten iPhone 2G zu Hause haben. Das erste Apple-Smartphone aus dem Jahr 2007 ist unter Sammlern inzwischen extrem begehrt – vor allem seltene Modelle im Originalzustand.

Wie groß der Hype ist, zeigte eine Auktion im Jahr 2023: Ein ungeöffnetes iPhone 2G mit nur 4 GB Speicher erzielte einen Rekordpreis von rund 169.500 Euro.

Der Grund für den enormen Preis: Die 4-GB-Version war nur kurze Zeit erhältlich, da Apple bereits wenige Monate nach dem Verkaufsstart stärker auf das beliebtere 8-GB-Modell setzte. Zudem befand sich das versteigerte iPhone noch komplett originalverpackt – inklusive Plastikfolie und unbeschädigtem Etikett.

Auch andere ungeöffnete iPhone-2G-Modelle erzielen hohe Preise. Ein 8-GB-Modell wurde bei derselben Auktion für mehr als 53.000 US-Dollar (umgerechnet ca. 46.000 Euro) verkauft.

Nicht wegwerfen – erst prüfen

Entscheidend für den Wert ist vor allem der Zustand. Geräte mit Originalverpackung, Zubehör und ohne Gebrauchsspuren erzielen meist die höchsten Preise. Wer also noch alte Handys im Kasten liegen hat, sollte sie nicht einfach entsorgen – vielleicht verbirgt sich darin ein kleiner Technik-Schatz.