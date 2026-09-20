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Bitte zugestimmt

Trump will Triumphbogen mit Drohnen ausstatten

Ein Mann im Anzug hält ein Modell eines großen weißen Triumphbogens in die Höhe.
© APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLD
US-Präsident Donald Trump will den von ihm in Washington geplanten Triumphbogen in einen Militärkomplex umwandeln.
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Er habe einer Bitte der Streitkräfte zugestimmt, das Bauwerk nahe dem Nationalfriedhof Arlington für die Unterbringung und den Einsatz von Drohnen sowie Scharfschützenmunition zu nutzen, sagte Trump am Sonntag. Als Grund nannte der Präsident Sicherheitserwägungen, ohne konkrete Bedrohungen zu erwähnen.

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Trump hatte den Bau eines 76 Meter hohen Bogens anlässlich des 250-jährigen Bestehens der USA angekündigt. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte in der vergangenen Woche erklärt, das Bauwerk stelle keine Gefahr für den Flugverkehr dar, müsse jedoch mit einer ewigen Flamme an der Spitze versehen werden, teilte die Behörde mit. Luftfahrtexperten hatten zuvor wegen der Nähe zum Flughafen Reagan Washington National Sicherheitsbedenken geäußert. Zudem stellen sich Veteranen gegen das Projekt, weil das Bauwerk die historische Sichtachse zwischen dem Lincoln Memorial und dem Friedhof in Arlington zerstöre.

Das Projekt ist Teil einer umfassenderen Initiative Trumps, das Stadtbild Washingtons umzugestalten. Dazu gehören unter anderem ein neuer Ballsaal für das Weiße Haus, die Renovierung des Wasserbeckens am Lincoln Memorial sowie die Neugestaltung eines Golfplatzes im East Potomac Park.

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