Schweden: Schwere Regierungsbildung

Mitte-Links-Bündnis gewann mit hauchdünner Mehrheit

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In Schweden hat das Mitte-Links-Bündnis die Parlamentswahl vom Sonntag knapp gewonnen. Das Lager um Oppositionsführerin Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten sicherte sich 176 der 349 Sitze im Parlament,

Der bisherige konservative Ministerpräsident Ulf Kristersson trat zurück. Der regierende rechtsgerichtete Block, zu dem auch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten gehören, kam auf 173 Mandate.

"Nun sei eine konstruktive Offenheit der Parteien nötig", schrieb Kristersson. Für Anderssons Partei (26%) wird die Regierungsbildung schwer.