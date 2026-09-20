Nach Wahl
Schweden: Schwere Regierungsbildung
In Schweden hat das Mitte-Links-Bündnis die Parlamentswahl vom Sonntag knapp gewonnen. Das Lager um Oppositionsführerin Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten sicherte sich 176 der 349 Sitze im Parlament,
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Der bisherige konservative Ministerpräsident Ulf Kristersson trat zurück. Der regierende rechtsgerichtete Block, zu dem auch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten gehören, kam auf 173 Mandate.
"Nun sei eine konstruktive Offenheit der Parteien nötig", schrieb Kristersson. Für Anderssons Partei (26%) wird die Regierungsbildung schwer.
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