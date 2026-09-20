oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Nach Wahl

Schweden: Schwere Regierungsbildung

Eine Frau steht auf einer rot beleuchteten Bühne neben großen roten Rosen und einem Rednerpult.
© APA/AFP/TT News Agency/JONAS EKS
Mitte-Links-Bündnis gewann mit hauchdünner Mehrheit
OE24 auf Google bevorzugen

In Schweden hat das Mitte-Links-Bündnis die Parlamentswahl vom Sonntag knapp gewonnen. Das Lager um Oppositionsführerin Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten sicherte sich 176 der 349 Sitze im Parlament,

Auch interessant

Telefon-Betrügerin ergaunert 30.000 Euro

Münchens Bürgermeister muss Wiesn-Umzug abbrechen

Not-OP! Lameraner schildert Urlaubs-Drama

Der bisherige konservative Ministerpräsident Ulf Kristersson trat zurück. Der regierende rechtsgerichtete Block, zu dem auch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten gehören, kam auf 173 Mandate.

"Nun sei eine konstruktive Offenheit der Parteien nötig", schrieb Kristersson. Für Anderssons Partei (26%) wird die Regierungsbildung schwer.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

US-Präsident Trump ruft "AI Force" ins Leben

Meloni kündigt Verbot von Burka und Niqab an

EU-Parlament fordert stärkeren Außengrenz-Schutz

Xi trifft Trump: Countdown zum Giganten-Gipfel

Schweden: Schwere Regierungsbildung

Schweiz stimmt über Neutralität ab

US-Eklat! Trump wirft Medien aus dem Weißen Haus

Fico warnt: Westen streben NATO-Russland-Konflikt an

USA bekommen dauerhafte Kontrolle über Grönland

Houthi-Vormarsch bedroht erneut den Welthandel