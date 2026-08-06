Kleinbus gesprengt
Zwei Tote bei Bombenexplosion in Damaskus
13 weitere Menschen seien bei der Explosion in Jaramana verletzt worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Sana am Donnerstagabend unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. In der Gegend leben vor allem Drusen und Christen.
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Seit dem Sturz von Machthaber Bashar al-Assad durch islamistische Milizen im Jahr 2024 hat es in Damaskus mehrere tödliche Anschläge gegeben. Im Juni 2025 wurden bei einem Attentat auf eine Kirche 25 Menschen getötet.
Erst im Juli waren bei zwei Explosionen während des Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Damaskus nach Angaben des syrischen Gesundheitsministeriums ein Mensch getötet und 31 weitere verletzt worden. Es war der zweite Bombenanschlag in der syrischen Hauptstadt innerhalb einer Woche.
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