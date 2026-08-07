Mars-Rover mit neuer großer Entdeckung

Der Curiosity-Rover von der NASA hat in einem Tal auf dem Mars eine große Sichtung gemacht. Der Rover entdeckte dabei ein großes Feld wabenartiger, polygonaler Strukturen.

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Seit 2012 fährt der Curiosity-Rover der NASA über den Mars. Er erforscht unseren Nachbarn im Sonnensystem. Dabei gelingt ihm immer wieder Überraschungen, die die Wissenschafter auf der Erde zum Staunen bringen.

Dieses Mal entdeckte der Mars-Rover im Tal mit dem Spitznamen "Valle Grande" eine neue Kuriosität. Er machte Fotos von einer wabenartigen Textur, sogenannten polygonalen Brüchen. Diese sind jeweils etwa 4 bis 8 Zentimeter breit. Laut der NASA wurden solche geometrischen Strukturen öfters in kleinen Flecken auf dem Mars gefunden, aber noch nie in einem solchen Ausmaß.

"Dieses Meer aus Polygonen raubte uns den Atem."

Die Aufnahmen stammen vom 19. und 20. Juni. Auf einem 360-Grad-Panorama sind die polygonalen Strukturen in alle Richtungen zu sehen. Ashwin Vasavada vom Jet Propulsion Laboratory der NASA in Südkalifornien erklärte: "Dieses Meer aus Polygonen raubte uns den Atem." Die Forscher haben die Form und chemische Zusammensetzung der Struktur genau analysiert. Sie hoffen, dass die Daten Hinweise auf die Entstehung dieser Struktur zu finden.

In der Vergangenheit wurden derartige Polygone durch die Mission entdeckt. Laut Analysen entstanden diese als Trockenrisse im Schlamm. Jedoch betont die NASA, dass verschiedene Prozesse die wabenartigen Strukturen auf dem Mars herbeiführen können. Die Strukturen könnten durch Temperaturwechsel oder Kompression, bei der Wasser aus dem Sediment gepresst wird, entstanden sein.

Curiosity mit großen Entdeckungen

Die Muster wird höchstwahrscheinlich nicht die letzte große Entdeckung von Curiosity auf dem Mars bleiben. Der Rover arbeitet weiterhin zuverlässig: "Diese neu entdeckten Polygone zählen zu den vielen Überraschungen, auf die Curiosity seit seiner Landung auf dem Mars am 5. August 2012 gestoßen ist."

Der Rover hat etwa Informationen über Schwefelkristalle, Meteoriten, andere geologische Besonderheiten und die frühere Umwelt des Mars gesammelt. Wissenschafter konnten damit beweisen, dass es auf dem Planten einst Wasser, chemische Verbindungen und Nährstoffe gab, die mikrobielles Leben ermöglicht hätten.