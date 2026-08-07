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Schütze tot

Amok-Lauf an Schule: mindestens acht Tote

Mehrere Polizisten stehen nach einer Schießerei vor einem Gebäude in Thailand zusammen.
© APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA
Ein bewaffneter Jugendlicher hat in Thailand mindestens sechs Schüler und Lehrer seiner Schule und seine Großeltern getötet.
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Der Schütze tötete in einer Oberschule in der Provinz Nonthaburi nördlich der Hauptstadt Bangkok drei Schüler und drei Lehrer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor habe der Bursch seine Großeltern mit der Pistole seines Großvaters in deren Wohnung erschossen und die Waffe gestohlen.

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Bei dem Täter handelt es sich um einen jugendlichen Schüler der Oberschule Debsirin Nonthaburi, wie örtliche Medien unter Berufung auf Behördenangaben berichteten. Demnach ist der Täter ebenfalls tot. Einige Medien berichteten, er sei von der Polizei erschossen worden, andere sprachen von Suizid.

15 Schüler bei der Flucht verletzt

Auf der Flucht vor dem Angreifer wurden zudem 15 Schüler verletzt, wie der stellvertretende Innenminister Polapee Suwunchwee dem örtlichen Sender Thai PBS schilderte.

Thailands Regierungschef Anutin Charnvirakul zeigte sich schockiert über die Ereignisse. "Es ist ein so schrecklicher Vorfall", sagte er vor Journalisten in Bangkok. "So etwas dürfte niemals geschehen. Wie konnte das in unserem Land passieren?"

In Thailand gibt es Schätzungen zufolge rund zehn Millionen Schusswaffen in Privatbesitz. Immer wieder gibt es tödliche Angriffe.

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