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Flüge umgeleitet

Rote Warnstufe: Ätna mit neuen Eruptionen

Der Vulkan Ätna stößt nachts Lava und dichte Rauchwolken aus.
© APA/AFP/Etna Walk/-
Der Ätna ist in eine neue Eruptionsphase eingetreten.
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Am Krater Voragine wurde eine Lavafontäne beobachtet, zudem stieg eine Eruptionswolke auf, die nach Südosten zog, so das Vulkanobservatorium des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania am Freitag. Dies beeinträchtigte den Betrieb des Flughafens Catania, drei ankommende Flüge wurden umgeleitet. Die Warnstufe für den Luftverkehr wurde auf Rot angehoben.

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Auslöser der Aktivität ist ein seit Donnerstagabend sprunghafter Anstieg des vulkanischen Tremors, der den hohen Wertebereich erreichte. Nach Angaben der Vulkanologen bleibt der Tremor zwar auf hohem Niveau, zeigt inzwischen jedoch eine rückläufige Tendenz.

Dichte Aschewolke steigt aus dem Krater des Vulkans Ätna während eines Ausbruchs auf.
© APA/AFP/Etna Walk/GIUSEPPE DISTE

Der Ätna ist der höchste und aktivste Vulkan Europas. Er liegt an der Ostküste Siziliens nahe der Stadt Catania, erreicht eine Höhe von rund 3.300 Metern und ist für häufige kleinere Ausbrüche, Lavafontänen und Aschewolken bekannt.

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