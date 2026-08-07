Blitz schlägt bei Fußballspiel ein - Kicker (24) tot

Während eines Spiels schlug plötzlich ein Blitz auf dem Spielfeld ein. Ein 24-jähriger Spieler starb, zwölf weitere Fußballer wurden verletzt.

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Die Tragödie ereignete sich in der Provinz Narathiwat im Süden Thailands. Mehrere Amateurmannschaften aus Thailand und Malaysia spielten beim Golok-Cup, als sich das Wetter plötzlich dramatisch verschlechterte.

Nach heftigen Regenfällen schlug völlig unerwartet ein Blitz direkt auf dem Spielfeld ein. Der Einschlag traf den 24-jährigen Safwan Awae vom FC Yala. Augenzeugen zufolge brach der Fußballer sofort zusammen.

Teamkollegen kämpften um sein Leben

Spieler und Zuschauer eilten umgehend zu dem verletzten Kicker. Seine Mitspieler versuchten noch auf dem Platz, ihn wiederzubeleben, bevor Rettungskräfte eintrafen.

Der 24-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Doch jede Hilfe kam zu spät. "Obwohl das Rettungsteam alles in seiner Macht Stehende getan hat, um ihn zu retten, erlag der Verletzte seinen schweren Verletzungen", erklärte Polizeichef Thun Sirikhunt

Zwölf weitere Spieler verletzt

Der Blitz hatte auch für zahlreiche weitere Verletzte gesorgt. Insgesamt zwölf Fußballer erlitten bei dem Einschlag Verbrennungen und mussten medizinisch versorgt werden.

Das Turnierspiel wurde nach dem Unglück sofort abgebrochen. Wie schwer die weiteren Verletzungen sind, wurde zunächst nicht bekannt.

Der Tod des jungen Fußballers löste in der Region große Bestürzung aus. Spieler, Fans und Angehörige trauern um den 24-Jährigen, dessen Leben innerhalb weniger Sekunden durch den Blitzeinschlag ausgelöscht wurde.