Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Mitten im Match!

Blitz schlägt bei Fußballspiel ein - Kicker (24) tot

OR
von
© Getty Images
Während eines Spiels schlug plötzlich ein Blitz auf dem Spielfeld ein. Ein 24-jähriger Spieler starb, zwölf weitere Fußballer wurden verletzt.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Tragödie ereignete sich in der Provinz Narathiwat im Süden Thailands. Mehrere Amateurmannschaften aus Thailand und Malaysia spielten beim Golok-Cup, als sich das Wetter plötzlich dramatisch verschlechterte.

Nach heftigen Regenfällen schlug völlig unerwartet ein Blitz direkt auf dem Spielfeld ein. Der Einschlag traf den 24-jährigen Safwan Awae vom FC Yala. Augenzeugen zufolge brach der Fußballer sofort zusammen.

Teamkollegen kämpften um sein Leben

Spieler und Zuschauer eilten umgehend zu dem verletzten Kicker. Seine Mitspieler versuchten noch auf dem Platz, ihn wiederzubeleben, bevor Rettungskräfte eintrafen.

Der 24-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Doch jede Hilfe kam zu spät. "Obwohl das Rettungsteam alles in seiner Macht Stehende getan hat, um ihn zu retten, erlag der Verletzte seinen schweren Verletzungen", erklärte Polizeichef Thun Sirikhunt

Auch interessant

Ausverkauftes Steirer-Derby  in Hartberg

12-Millionen-Euro-Gewinn: Weiter Keine Spur vom Lotto-Sieger

Arena Austria: Konzept für  Wien

Zwölf weitere Spieler verletzt

Der Blitz hatte auch für zahlreiche weitere Verletzte gesorgt. Insgesamt zwölf Fußballer erlitten bei dem Einschlag Verbrennungen und mussten medizinisch versorgt werden.

Das Turnierspiel wurde nach dem Unglück sofort abgebrochen. Wie schwer die weiteren Verletzungen sind, wurde zunächst nicht bekannt.

Der Tod des jungen Fußballers löste in der Region große Bestürzung aus. Spieler, Fans und Angehörige trauern um den 24-Jährigen, dessen Leben innerhalb weniger Sekunden durch den Blitzeinschlag ausgelöscht wurde.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Pulverfass Hormuz: Rakete trifft Öl-Tanker

US-Geheimdienst: Putin plant Angriff auf die NATO

Ungarn: Andras Baka soll neuer Präsident werden

Trump-Anwalt wird neuer US-Justizminister

Ceuta-Krise: Spanien führt Kontrollen für Italien ein

"Tourist go home": Anwohner-Wut auf Mallorca eskaliert

Selenskyj zu Besuch bei Putin-Verbündeter Vučić

Frau bekommt falschen Embryo eingesetzt

Zu heißt: Nächstes Sommerskigebiet gibt auf

"Schlag ins Gesicht"- Neuer Rückschlag für Putin