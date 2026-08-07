US-Influencerin (26) stirbt in Hospiz

Sie machte ihren Kampf gegen eine seltene Krebsart öffentlich und gab Millionen Menschen Hoffnung. Nun ist die US-Influencerin Sydney Towle im Alter von nur 26 Jahren gestorben. Fans auf der ganzen Welt trauern um den TikTok-Star.

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Sydney Towle wurde durch TikTok bekannt, wo ihr mehr als eine Million Menschen folgten. Nach ihrem Abschluss am Dartmouth College machte sie im Jahr 2023 ihre Krebserkrankung öffentlich und entschied sich, ihren Weg mit ihrer Community zu teilen.

Bei der jungen Amerikanerin war ein seltenes und besonders aggressives Cholangiokarzinom, also Gallengangkrebs, diagnostiziert worden. In den vergangenen Jahren berichtete sie offen über Chemotherapien, Krankenhausaufenthalte und die Höhen und Tiefen ihres Kampfes gegen die Krankheit.

Bis zuletzt gab Sydney die Hoffnung nicht auf

Noch Ende Mai zeigte sich die 26-Jährige kämpferisch. Nach mehreren Krankenhausaufenthalten und einer Operation hoffte sie auf eine weitere klinische Studie sowie eine Chemotherapie.

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Unter anderem erhielt sie eine Immuntherapie, bei der körpereigene Abwehrzellen gezielt gegen den Tumor eingesetzt werden. Doch ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich innerhalb weniger Wochen dramatisch.

"Ich kann nichts bei mir behalten, ich schlafe viel", schrieb Towle ihren Followern. Ihr Onkologe habe ihr schließlich gesagt, sie sei "am Ende ihrer Kräfte". Trotzdem gab sie die Hoffnung nie auf.

Familie teilte die traurige Nachricht

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Anfang August wurde bekannt, wie ernst die Lage war. Ihr Bruder Austin Towle veröffentlichte ein Familienfoto und schrieb, Sydney sei in ein Hospiz verlegt worden und werde dort von ihren Angehörigen und engsten Freunden begleitet.

Am 6. August bestätigte ihre Familie schließlich auf Instagram ihren Tod. In dem bewegenden Beitrag heißt es: "Ein endloser Sonnenstrahl. Eine Tochter, Schwester und eine Freundin für so viele." Sydney Towle starb am 5. August im Alter von 26 Jahren.

Fans nehmen Abschied

Unter dem Instagram-Beitrag häufen sich seither die Beileidsbekundungen. Tausende Fans verabschieden sich von der jungen Influencerin und erinnern an ihre positive Art.

"Du warst ein Engel auf Erden und jetzt bist du ein Engel im Himmel", schreibt ein Nutzer. Eine weitere Followerin kommentiert: "Ich werde diesen Sonnenschein so sehr vermissen. Ruhe in Frieden, Syd!"

Viele betonen, dass Sydney Towle trotz ihrer schweren Erkrankung nie ihren Mut und ihre Lebensfreude verlor. Mit ihrer Offenheit habe sie unzähligen Menschen Kraft gegeben – weit über die sozialen Medien hinaus.