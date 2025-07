Alkohol-Testkäufe von Jugendlichen: Heuer so wenige verbotene Abgaben wie noch nie

Heuer wurden erstmals auch CBD-Testkäufe gemacht.

OÖ. Im Lebensmittel-Einzelhandel und in Tankstellen-Shops versuchten die unter 16-jährigen

Testkäufer jeweils eine große Flasche Gin zu kaufen. In der Gastronomie wurden Spirituosen wie z. B. Wodka Red Bull bestellt.

In 963 der getesteten Betriebe (80,5 %) wurden die geltenden Jugendschutzbestimmungen

eingehalten und kein gebrannter Alkohol oder Tabakwaren an Minderjährige abgegeben, in

233 Betrieben (19,5 %) war dies nicht der Fall. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Abgabequote damit um 6,8 Prozentpunkte von 26,3 % Abgaben auf 19,5 %.

"Es ist das Jahr mit den bestem Ergebnis über alle Branchen hinweg", freut sich Dietmar Krenmayr, Projektleiter der Testkäufe in Oberösterreich. 2014 wurde mit den Testkäufen im Auftrag des Landes OÖ begonnen.

© Land OÖ

Kinderschutz-Landesrat Martin Winkler (SPÖ) machen besonders Vapes und Nikotinbeutel sorgen, er erklärte seinen Enkelkindern neben den gesundheitlichen Folgen auch die Marketingstrategie. "Es wird dir immer so präsentiert werden, dass du es cool findest. Es geht nicht um dein Glück, sondern am Ende des Tages geht es darum, Geld mit dir zu machen."

Insgesamt wurden im Jahr 1.196 standardisierte Testkäufe durchgeführt - davon 617im Lebensmitteleinzelhandel, 200 in Tankstellenshops und 134 in Gastronomiebetrieben.245 Testkäufe wurden in Tabakfachgeschäften getätigt. Erstmals wurden im Rahmen eines Pilotprojekts 56 Testkäufe für CBD-Produkte durchgeführt, die nicht in die Gesamt-Abgabequote einfließen. Hier war die Abgabequote mit 42,1 Prozent noch viel zu hoch.