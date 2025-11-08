Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
arsenal
© Getty Images

Später Ausgleich

Arsenal verspielte Auswärtssieg gegen Sunderland

08.11.25, 20:49
Teilen

Arsenal hat am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League einen Auswärtssieg gegen Sunderland verspielt. 

Die "Gunners" führten dank Treffer von Bukayo Saka (44.) und Leandro Trossard (74.) bei einem Gegentor von Dan Ballard (36.) lange, kassierten aber durch Brian Brobbey (94.) noch den Ausgleich und verpassten damit ihren elften Pflichtspielerfolg en suite. Der Zweite Manchester City kann am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Liverpool auf vier Punkte herankommen.

Wenige Stunden zuvor hatten sich Tottenham und Manchester United ebenfalls mit einem 2:2 getrennt. Bryan Mbeumo brachte die Gäste in Führung (32.), ehe es im Finish turbulent wurde. Tottenham schien die Partie nach Toren von Mathys Tel (84.) und Richarlison (91.) gedreht zu haben, doch Matthijs de Ligt gelang in der 96. Minute noch der Ausgleich für die "Red Devils". Bei Tottenham wurde Kevin Danso in der 88. Minute eingewechselt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden