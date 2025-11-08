Arsenal verspielte Auswärtssieg gegen Sunderland

Arsenal hat am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League einen Auswärtssieg gegen Sunderland verspielt.

Die "Gunners" führten dank Treffer von Bukayo Saka (44.) und Leandro Trossard (74.) bei einem Gegentor von Dan Ballard (36.) lange, kassierten aber durch Brian Brobbey (94.) noch den Ausgleich und verpassten damit ihren elften Pflichtspielerfolg en suite. Der Zweite Manchester City kann am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Liverpool auf vier Punkte herankommen.

Wenige Stunden zuvor hatten sich Tottenham und Manchester United ebenfalls mit einem 2:2 getrennt. Bryan Mbeumo brachte die Gäste in Führung (32.), ehe es im Finish turbulent wurde. Tottenham schien die Partie nach Toren von Mathys Tel (84.) und Richarlison (91.) gedreht zu haben, doch Matthijs de Ligt gelang in der 96. Minute noch der Ausgleich für die "Red Devils". Bei Tottenham wurde Kevin Danso in der 88. Minute eingewechselt.