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1.700 Touristen evakuiert

Eine Tote bei Hotel-Brand in Urlaubs-Paradies

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Dichter Rauch und Flammen steigen am Strand eines Hotels in der Dominikanischen Republik auf.
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Bei einem Großbrand in einem Hotel in der Dominikanischen Republik ist eine Frau ums Leben gekommen.
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Außerdem seien fast 1.700 Touristen aus der Anlage im Südosten des Karibikstaates evakuiert worden, teilten die örtlichen Behörden am Freitag (Ortszeit) mit. Bei dem Todesopfer handelt es sich laut Behördenangaben um eine 46-jährige Italienerin. Das Feuer war im Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel im Küstenort Bayahibe ausgebrochen.

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Drei Menschen mussten in örtliche medizinische Einrichtungen gebracht werden, wie die Ambulanz mitteilte. Das Strohdach des Hotels fing laut Videobildern Feuer, der Brand breitete sich danach bei windigen Bedingungen rasch aus. Ermittlungen sollen nun die Brandursache klären. Die evakuierten Touristen wurden in anderen Hotels untergebracht.

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