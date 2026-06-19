Tausende Bienen nisten sich in Auto ein

Ein ungewöhnlicher Vorfall sorgte im niederländischen Haarlem für großes Aufsehen. Ein riesiger Bienenschwarm verirrte sich durch ein offenes Fenster direkt in ein parkendes Auto.

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Auf einem Autohof in den Niederlanden suchten rund 5.000 bis 6.000 Bienen völlig überraschend nach einem neuen Zuhause. Die Insekten waren durch ein offen gelassenes Fahrzeugfenster in den Innenraum eines geparkten Autos geflogen. Dadurch machten sie den Wagen vorübergehend komplett fahruntüchtig und sorgten für einen überaus kuriosen Einsatz.

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Imker rückt mit Sauggerät an

Um das Problem schonend zu lösen, musste ein Spezialist anrücken. Der Imker Pim Lemmers kam zur Hilfe und brachte ein spezielles Sauggerät mit. Damit konnte er den riesigen Bienenschwarm behutsam und sicher aus dem Innenraum des Fahrzeugs einsammeln, ohne die Tiere zu verletzen.

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Neues Zuhause in einem Bienenstock

Die zahlreichen Insekten sollen nun umgesiedelt werden. Sie bekommen in einem Bienenstock ein neues Zuhause. Nach der erfolgreichen Tierrettung konnte der betroffene Wagen in die Werkstatt gebracht und wieder vollständig fahrtüchtig gemacht werden.

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Humorvolle Reaktion auf Social Media

Der Journalist und Hobby-Imker nahm die skurrile Situation mit reichlich Humor. Auf Instagram teilte er einen Beitrag zu seiner außergewöhnlichen Rettungsaktion und kommentierte den Vorfall belustigt mit dem Satz: "Mein lustigster Bienenschwarm jemals".