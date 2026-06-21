Über 40 Grad! Public Viewings abgesagt

In Österreich schwitzen wir derzeit zwar auch ordentlich, aber in Madrid sorgt die extreme Hitze jetzt sogar für eine Absage beim Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft.

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Das für Sonntag um 18:00 Uhr angesetzte Gruppe-H-Duell der Spanier gegen Saudi-Arabien sollte eigentlich in der Fan-Zone auf der Plaza de Colón im Zentrum der Metropole groß gefeiert werden. Beim Public Viewing geht jedoch der Gesundheitsschutz vor, da die Wetterprognosen der nationalen Behörde extreme Werte ankündigen. Die angesagten 40 Grad Celsius ließen den Verantwortlichen in Spaniens Hauptstadt am Ende schlichtweg keine andere Wahl, als die geplante Outdoor-Party komplett abzublasen. Nach einer offiziellen Warnung der nationalen Wetterbehörde AEMET reagierten der Madrider Stadtrat und der Fußball-Verband RFEF entschlossen und nahmen das Risiko nicht auf die leichte Schulter.

Gefahr für die Fans

"Die Entscheidung wurde getroffen, um die Gesundheit der Besucher, des Veranstaltungspersonals und der unterstützenden Dienste, die an der Veranstaltung beteiligt sind, zu schützen", hieß es in einer Stellungnahme aus dem Madrider Rathaus. Für die Tausenden Fußballbegeisterten vor Ort ist das natürlich extrem schade, aber die Sicherheit geht in diesem Fall absolut vor. Wer das Spiel dennoch live miterleben möchte, muss nun kurzfristig umdisponieren.

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Abkühlung in Innenräumen

Es werde empfohlen, das Spiel der Spanier gegen Saudi-Arabien in klimatisierten Innenräumen zu verfolgen. So bleibt den Fans zumindest die Möglichkeit, die Nationalmannschaft aus kühlerer Umgebung anzufeuern, während draußen die Sahara-Hitze die Stadt fest im Griff hat.