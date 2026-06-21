Liam Paynes Sohn (9) erbt Millionen-Vermögen

Knapp zwei Jahre nach dem tragischen Tod von Liam Payne gibt es Klarheit über seinen Nachlass.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Liam Payne starb im Oktober 2024 im Alter von nur 31 Jahren nach einem Balkonsturz in Buenos Aires. Da der Sänger kein Testament hinterlassen hatte, musste ein Gericht über seinen Nachlass entscheiden.

Nun steht fest: Sein Sohn Bear (9) ist der alleinige Erbe des Vermögens. Britischen Medien zufolge beläuft sich der Nachlass auf umgerechnet rund 24 Millionen Euro.

Geld wird treuhänderisch verwaltet

Da Bear noch minderjährig ist, kann er vorerst nicht selbst über das Vermögen verfügen. Die Verwaltung übernimmt seine Mutter Cheryl Tweedy (ehemals Cheryl Cole) gemeinsam mit einem Musikanwalt.

Cheryl Cole und Liam Payne waren von 2016 bis 2018 ein Paar und haben einen gemeinsamen Sohn. © WireImage

Ein Teil des Geldes darf bereits jetzt für das Wohl des Neunjährigen verwendet werden. Der Großteil des Vermögens bleibt jedoch bis zu seiner Volljährigkeit treuhänderisch verwaltet.

Tragischer Tod erschütterte Fans

Der Tod des ehemaligen One-Direction-Stars hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. Payne war am 16. Oktober 2024 von einem Hotelbalkon in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt.

Er hinterließ seinen Sohn Bear als einziges Kind. Fans zeigen sich nun erleichtert, dass die Zukunft des Neunjährigen finanziell abgesichert ist.