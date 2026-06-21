zwei Jahre nach Tod
Liam Paynes Sohn (9) erbt Millionen-Vermögen
Liam Payne starb im Oktober 2024 im Alter von nur 31 Jahren nach einem Balkonsturz in Buenos Aires. Da der Sänger kein Testament hinterlassen hatte, musste ein Gericht über seinen Nachlass entscheiden.
Nun steht fest: Sein Sohn Bear (9) ist der alleinige Erbe des Vermögens. Britischen Medien zufolge beläuft sich der Nachlass auf umgerechnet rund 24 Millionen Euro.
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Geld wird treuhänderisch verwaltet
Da Bear noch minderjährig ist, kann er vorerst nicht selbst über das Vermögen verfügen. Die Verwaltung übernimmt seine Mutter Cheryl Tweedy (ehemals Cheryl Cole) gemeinsam mit einem Musikanwalt.
Ein Teil des Geldes darf bereits jetzt für das Wohl des Neunjährigen verwendet werden. Der Großteil des Vermögens bleibt jedoch bis zu seiner Volljährigkeit treuhänderisch verwaltet.
Tragischer Tod erschütterte Fans
Der Tod des ehemaligen One-Direction-Stars hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. Payne war am 16. Oktober 2024 von einem Hotelbalkon in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt.
Er hinterließ seinen Sohn Bear als einziges Kind. Fans zeigen sich nun erleichtert, dass die Zukunft des Neunjährigen finanziell abgesichert ist.
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