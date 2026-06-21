Drama im Bad
Gänsehäufel: Badegast am Oststrand reanimiert
Wien. So viel ist bisher bekannt: Am Nachmittag des Hitze-Sonntags mit Temperaturen über 35 Grad kam es plötzlich zu tumultartigen Szenen: Ein Badegast - ersten Informationen zufolge ein 30- bis 40-jähriger Mann - wurde im Wasser der Alten Donau als vermisst gemeldet. Feuerwehrsprecher Christian Feiler bestätigt gegenüber oe24 den Einsatz am Ostufer von Wiens bekanntestem Schwimm- und Strandbad: "Wir sind mit allen verfügbaren Kräften. Zehn Feuerwehrtaucher suchten nach dem Abgängigen."
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© Viyana Manset Haber
"Aufgrund der genauen Zielpunktangabe von Zeugen konnten wir den Mann in kürzester Zeit finden und er konnte noch vor Ort reanimiert werden," so Feiler. Ob der Badegast, der hernach mit einem Christophorus-Hubschrauber ins Spital gebracht wurde, letztlich überlebt hat, ist derzeit noch unbekannt.
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