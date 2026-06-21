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Drama im Bad

Gänsehäufel: Badegast am Oststrand reanimiert

Badegast ging unter: Rettungseinsatz im Strandbad Gänsehäufel
© Viyana Manset Haber
Rettung, Feuerwehr, Hubschrauber und Polizei: Mitten im bis auf den letzten Liege- und Badeplatz vollen Gänsehäufels in Wien kam es zu einem dramatischen Großeinsatz.
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Wien. So viel ist bisher bekannt: Am Nachmittag des Hitze-Sonntags mit Temperaturen über 35 Grad kam es plötzlich zu tumultartigen Szenen: Ein Badegast - ersten Informationen zufolge ein 30- bis 40-jähriger Mann - wurde im Wasser der Alten Donau als vermisst gemeldet. Feuerwehrsprecher Christian Feiler bestätigt gegenüber oe24 den Einsatz am Ostufer von Wiens bekanntestem Schwimm- und Strandbad: "Wir sind mit allen verfügbaren Kräften. Zehn Feuerwehrtaucher suchten nach dem Abgängigen."

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Rettungseinsatz im Strandbad Gänsehäufel

© Viyana Manset Haber

Menschenmenge am Strandbad, ein Rettungshubschrauber fliegt über dem Wasser im Einsatz.
Menschenmenge am Strandbad, ein Rettungshubschrauber fliegt über dem Wasser im Einsatz. © Viyana Manset Haber

"Aufgrund der genauen Zielpunktangabe von Zeugen konnten wir den Mann in kürzester Zeit finden und er konnte noch vor Ort reanimiert werden," so Feiler. Ob der Badegast, der hernach mit einem Christophorus-Hubschrauber ins Spital gebracht wurde, letztlich überlebt hat, ist derzeit noch unbekannt.

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