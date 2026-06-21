Scooter-Raser mit 73 km/h war komplett dicht

Ein 40-jähriger Italiener, der in Oberösterreich lebt, dreht hier mit seinem E-Scooter-Monster voll auf.

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OÖ. Eine ganze Reihe von Straßenverkehrsregeln hat ein 40-jähriger Italiener in Wels übertreten. Der Mann, der am Samstag gegen 22.20 Uhr mit einem E-Scooter unterwegs war, wurde von einer Polizeistreife gestoppt, weil er in der Eisenhowerstraße auf der falschen Straßenseite fuhr. Die Beamten stellten außerdem starken Alkoholgeruch fest und luden den Mann zu einem entsprechenden Test, sprich: in den Alkomat bzw. den Vortester zu blasen, ein.

Der voll dichte Roller-Uomo hatte einen Wert von 0,88 Promille. Ein Schnelltest auf Kokain verlief ebenfalls positiv, teilte die Polizei mit. Auf dem Rollenprüfstand wurde beim Scooter eine Geschwindigkeit von 73 km/h gemessen. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs beträgt laut einer Plakette am Scooter 80 km/h. Der Italiener trug keinen Helm und hatte kein Erste-Hilfe-Paket dabei.