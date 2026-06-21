In U-Bahn-Station
Kokser ließ vor Polizei die Hosen runter
Wien. Beamte der Polizeiinspektion Pappenheimgasse wurden in der Nacht auf Sonntag um Punkt Mitternacht im Zuge einer Streife nach einem angeblichen Raufhandel auf einen Mann aufmerksam, der angesichts der sich nähernden Uniformierten plötzlich davonlief. Nach ein paar Metern schien ihm die Luft auszugehen, der Verdächtige blieb stehen - zog demonstrativ seine Hose runter. Die Beamten zeigten sich über das seltsame Gebaren weder belustigt noch beeindruckt, sondern hielten den 32-Jährigen, der jetzt ohnehin nicht mehr laufen konnte, ohne auf die Nase zu fallen, an, um seine Identität festzustellen.
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Im Zuge Österreicher, die einschreitenden Polizisten. Er wurde daraufhin festgenommen. Aufgrund seiner heftigen Gegenwehr mussten die Beamten doch erheblich Körperkraft anwenden. Ein Alkoholvortest ergab eine Alkoholisierung von 0,54 ‰. Zudem gab der 32-Jährige an, Kokain konsumiert zu haben. Er wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß bzw. auf frei sichtbaren Beinen angezeigt.
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