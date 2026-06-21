TV
E-Paper
Österreich

In U-Bahn-Station

Kokser ließ vor Polizei die Hosen runter

© Getty Images/iStockphoto
Als die Beamten ihn in der U-Bahn-Station Messe-Prater einholten und anhielten,  jammerte der 32-Jährige nur: "Ich will nach Hause!"
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. Beamte der Polizeiinspektion Pappenheimgasse wurden in der Nacht auf Sonntag um Punkt Mitternacht im Zuge einer Streife nach einem angeblichen Raufhandel auf einen Mann aufmerksam, der angesichts der sich nähernden Uniformierten plötzlich davonlief. Nach ein paar Metern schien ihm die Luft auszugehen, der Verdächtige blieb stehen - zog demonstrativ seine Hose runter. Die Beamten zeigten sich über das seltsame Gebaren weder belustigt noch beeindruckt, sondern hielten den 32-Jährigen, der jetzt ohnehin nicht mehr laufen konnte, ohne auf die Nase zu fallen, an, um seine Identität festzustellen.

Auch interessant

Schock: Neue Riesenzecke in Österreich aufgetaucht

Ladendiebin verletzte drei Polizisten

L17-Fahrer crashte beim Überholen aus Kurve

Im Zuge Österreicher, die einschreitenden Polizisten. Er wurde daraufhin festgenommen. Aufgrund seiner heftigen Gegenwehr mussten die Beamten doch erheblich Körperkraft anwenden. Ein Alkoholvortest ergab eine Alkoholisierung von 0,54 ‰. Zudem gab der 32-Jährige an, Kokain konsumiert zu haben. Er wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß bzw. auf frei sichtbaren Beinen angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

L17-Fahrer crashte beim Überholen aus Kurve

Kokser ließ vor Polizei die Hosen runter

Schock: Neue Riesenzecke in Österreich aufgetaucht

36 Grad! Bisher heißester Tag des Jahres

Brand in Wien verursacht Internetausfall in vier Bundesländern

Bauernregel: "Macht der Juli uns heiß, bringt der Winter..."

Ladendiebin verletzte drei Polizisten

Messerstecherei nach Familienstreit in der Steiermark

42-jähriger sticht auf Freundin und Stiefsohn (14) ein

Gewitter-Chaos trifft den Osten