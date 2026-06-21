L17-Fahrer crashte beim Überholen aus Kurve

Ein 17-Jähriger verlor beim allzu rasanten Überholen die Kontrolle über den Pkw und legte mit dem schwarzen BMW einen Salto ins Grüne hin: drei Verletzte.

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OÖ. Ein jugendlicher Autofahrer mit L17-Schein und zwei Teenie-Freunde (beide 15) wurden am Samstag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Perg im Mühlviertel eingeklemmt und zum Teil schwer verletzt. Der junge Lenker war mit seinem schnittigem BMW mit rotem Leder-Interieur auf der L1423 in Richtung Münzbach unterwegs. Zeitgleich waren ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land und ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Perg mit ihren Fahrzeugen in dieselbe Richtung unterwegs - für den Nachkommenden offenbar zu langsam.

ASuto flog bei Bushaltestelle von der Straße. © Team Kerschi, Simon Brandstätter

Die beiden Autofahrer gaben übereinstimmend an, dass der 17-Jährige in einer der Kurven im Ortschaftsbereich Freindorf die zwei Autos überholen wollte. Aus bisher unbekannter Ursache kam er dabei ins Schleudern und kollidierte mit dem Randstein der Gegenfahrbahn. Daraufhin überschlug sich der BMW und kam im nächstgelegenen Straßengraben hinter der dortigen Bushaltestelle - wo zum Glück niemand wartete - auf den Rädern stehend zum Stillstand.

Der völlig zerstörte BMW des 17-Jährigen. © Team Kerschi, Simon Brandstätter

Im Fahrzeug eingeklemmt wurden der Lenker sowie ein 15-Jähriger, der auf der Rückbank saß. Ein weiterer 15-Jähriger, der auf dem Beifahrersitz mitgefahren war, konnte nach dem Salto-Unfall verletzt, aber selbstständig aussteigen. Die beiden Lenker der überholten Fahrzeuge setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Die Feuerwehr musste das Fahrzeugdach aufschneiden, um die Verletzten aus dem Auto zu bergen. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurden die beiden 15-Jährigen ins UKH Linz eingeliefert, der 17-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum geflogen.