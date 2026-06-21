TV
E-Paper
Österreich

Beim BMW-Cruisen

L17-Fahrer crashte beim Überholen aus Kurve

Feuerwehrleute stehen bei einem Autowrack im Gras am Hang nach einem Unfall.
© Team Kerschi, Simon Brandstätter
Ein 17-Jähriger verlor beim  allzu rasanten Überholen die Kontrolle über den Pkw und legte mit dem schwarzen BMW einen Salto ins Grüne hin: drei Verletzte.
OE24 auf Google bevorzugen

OÖ. Ein jugendlicher Autofahrer mit L17-Schein und zwei Teenie-Freunde (beide 15) wurden am Samstag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Perg im Mühlviertel eingeklemmt und zum Teil schwer verletzt. Der junge Lenker war mit seinem schnittigem BMW mit rotem Leder-Interieur auf der L1423 in Richtung Münzbach unterwegs. Zeitgleich waren ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land und ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Perg mit ihren Fahrzeugen in dieselbe Richtung unterwegs - für den Nachkommenden offenbar zu langsam.

Unfallstelle mit Rettungskräften, zerstörtes Auto liegt neben der Straße im grünen Böschungsbereich.
ASuto flog bei Bushaltestelle von der Straße. © Team Kerschi, Simon Brandstätter

Auch interessant

Steirer stach auf Freundin und Stiefsohn (14) ein

Messerstecherei nach Familienstreit in der Steiermark

Brand in Wien verursacht Internetausfall in vier Bundesländern

Die beiden Autofahrer gaben übereinstimmend an, dass der 17-Jährige in einer der Kurven im Ortschaftsbereich Freindorf die zwei Autos überholen wollte. Aus bisher unbekannter Ursache kam er dabei ins Schleudern und kollidierte mit dem Randstein der Gegenfahrbahn. Daraufhin überschlug sich der BMW und kam im nächstgelegenen Straßengraben hinter der dortigen Bushaltestelle - wo zum Glück niemand wartete - auf den Rädern stehend zum Stillstand.

Ein stark beschädigtes Auto liegt im hohen Gras neben einer Böschung, Airbag und Glassplitter sichtbar.
Der völlig zerstörte BMW des 17-Jährigen. © Team Kerschi, Simon Brandstätter

Im Fahrzeug eingeklemmt wurden der Lenker  sowie ein 15-Jähriger, der auf der Rückbank saß. Ein weiterer 15-Jähriger, der auf dem Beifahrersitz mitgefahren war, konnte nach dem Salto-Unfall verletzt, aber selbstständig aussteigen. Die beiden Lenker der überholten Fahrzeuge setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Die Feuerwehr musste das Fahrzeugdach aufschneiden, um die Verletzten aus dem Auto zu bergen. Nach der Versorgung durch den Notarzt wurden die beiden 15-Jährigen ins UKH Linz eingeliefert, der 17-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum geflogen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Messerstecherei nach Familienstreit in der Steiermark

Brand in Wien verursacht Internetausfall in vier Bundesländern

Achtung! Beim Pickerl gilt jetzt Null-Tolleranz

42-jähriger sticht auf Freundin und Stiefsohn (14) ein

36 Grad! Bisher heißester Tag des Jahres

L17-Fahrer crashte beim Überholen aus Kurve

Gewitter-Chaos trifft den Osten

Bauernregel: "Macht der Juli uns heiß, bringt der Winter..."

Gewitter-Alarm: Warnstufe ROT im Osten Österreichs

16-Jähriger nach Messerstich in Lebensgefahr