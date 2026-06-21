42-jähriger sticht auf Freundin und Stiefsohn (14) ein

Bei einer Messerattacke im steirischen Sinabelkirchen sind mehrere Personen teils schwer verletzt worden.

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Ein 42-jähriger Mann steht im Verdacht, im Zuge eines Familienstreits am Samstagnachmittag im Ortsteil Obergroßau seine 41-jährige Partnerin und deren 14-jährigen Sohn mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die Opfer wurden in Krankenhäuser gebracht. Danach fügte der Mann sich selbst lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Laut Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark hatte die 16-jährige Tochter der 41-Jährigen Passanten im Bereich Obergroßau angehalten und mitgeteilt, dass ihr Stiefvater ihre Mutter und ihren Bruder mit einem Messer attackiere. Sie selbst sei unverletzt. Die Zeugen nahmen daraufhin wahr, wie ein Mann eine Frau und einen jungen Burschen auf der Terrasse beziehungsweise im Hof des Einfamilienhauses offenbar mit einem Messer attackierte. Die Zeugen verständigten sofort die Polizei per Notruf.

Zahlreiche Polizeistreifen aus der Umgebung sowie eine Streife der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) fuhren daraufhin zum Tatort. Die 41-Jährige und ihr Sohn konnten selbst aus dem Haus flüchten und wurden von den Zeugen erstversorgt.