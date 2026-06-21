Mehrere Verletzte
Messerstecherei nach Familienstreit in der Steiermark
Ein Mann griff demnach im Zuge eines Familienstreits am Samstagnachmittag im Ortsteil Obergroßau an, die Opfer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei war nach Angaben des ORF mit mehreren Streifen im Einsatz. Laut Angaben der Polizei versuchte sich der Mann nach der Tat selbst das Leben zu nehmen, was jedoch nicht gelang.
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Polizeisprecher Fritz Grundnig sagte gegenüber dem ORF, dass es über die Hintergründe der Tat und das Motiv des Täters derzeit noch keine weiteren Informationen gebe.
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