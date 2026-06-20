Brand in Wien verursacht Internetausfall in vier Bundesländern

Ein Kabelbrand in Wien hat weitreichende Folgen für Teile Österreichs. Schwer beschädigte Hauptleitungen legen aktuell Glasfasernetze in mehreren Bundesländern lahm.

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Am Freitag rückte die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Kabelbrand auf einer Baustelle unter der Floridsdorfer Brücke aus – oe24 berichtete. Die Brücke wurde aus Sicherheitsgründen aufgrund einer ungewissen Rauchentwicklung für den Verkehr vorübergehend gesperrt. Die Einsatzkräfte waren zunächst damit beschäftigt, den passenden Stromzugang zu dem betroffenen Kabel zu finden und diesen zu kappen. Gegen 15.00 Uhr konnte schließlich "Brand aus" gemeldet werden. Die genaue Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar. Nach den erfolgreichen Löscharbeiten begannen die Einsatzkräfte mit der Untersuchung der Leitungen, um das Ausmaß der Schäden detailliert abschätzen zu können.

Massive Störungen beim Internet

Die Konsequenzen des Brandes spüren Nutzerinnen und Nutzer weit über die Grenzen von Wien hinaus. Laut Störmeldungen des Kärntner IT-Dienstleisters und Internetdienstanbieters "oja.at GmbH" kommt es zu einem großflächigen Glasfaser-Internetausfall in Kärnten, der Steiermark, dem Burgenland sowie in Niederösterreich. Unter der Brücke seien durch die Flammen einige wichtige Hauptkabel beschädigt worden. Da die örtlichen Behörden den Zugang zur Brandstelle vorerst gesperrt haben, bis die Sicherheit wieder vollständig gewährleistet ist, gestalten sich die anstehenden Reparaturarbeiten schwierig.

Hoffnung auf baldige Lösung

Der Provider erklärte, dass die Behebung der Schäden noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, hofft aber auf eine Lösung bis Montag.

Das Internet-Hauptnetz des Anbieters ÖGIG ist aktuell gestört. Deshalb haben viele Orte in Graz und Umgebung – wie Eggersdorf, St. Peter, Waltendorf, Gratwein-Strassengel und Lannach – gerade kein Internet.

Auch beim Anbieter FiberEins kommt es zu Ausfällen in Teilen vom Bergland.

Es gibt allerdings auch erste gute Nachrichten: Die Anbindungen von Fiberplus in Haiden, Feldkirchen, Himmelberg und Gamlitz konnten laut aktuellen Informationen bereits wieder erfolgreich behoben werden.