Schwarzer Rauch
Nach Kabelbrand: Sperre auf Floridsdorfer Brücke
Unter der Floridsdorfer Brücke kam es Freitagvormittag zu einem Brand an einem Stromkabel. Gegen 10:40 Uhr stieg eine dunkle Rauchsäule auf, kurz darauf rückte die Wiener Berufsfeuerwehr an. Weil unklar war, wie sich der Rauch entwickelt und ob sich der Brand ausbreiten könnte, wurde die Brücke umgehend für Verkehr, Öffis und Fußgänger gesperrt.
Zweieinhalb Stunden später war der Einsatz noch in vollem Gange. Das Problem: Der Strom musste erst gefunden und abgeschaltet werden, bevor die Einsatzkräfte gefahrlos an die Brandstelle konnten. Zwischenzeitlich wurde der Fahrbetrieb auf der Straßenbahnlinie 31 von Floridsdorf bis Friedrich‑Engels‑Platz eingestellt – Fahrgäste sollen einstweilen auf die U6 ausweichen.
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