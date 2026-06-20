TV
E-Paper
Österreich

Bluttat in Kärnten

16-Jähriger nach Messerstich in Lebensgefahr

© APA/MAX SLOVENCIK
Ein Streit unter Jugendlichen in einem Waldstück bei Villach eskalierte komplett.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in einem Waldstück in Villach ist in der Nacht auf Samstag ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er erlitt einen Messerstich in die Brust und wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 18-Jähriger wird der Tat verdächtigt.

Auch interessant

Wasser aus! Anrainer müssen bei Rapid duschen

Neues Mederceds-Modell am ersten Tag ausverkauft

Amazon überrascht Kunden beim Prime Day 2026

Mehrere Jugendliche sollen sich laut Polizei gegen Mitternacht in dem Waldstück getroffen haben. Gegen 0.20 Uhr gerieten der 18-Jährige und der 16-Jährige in Streit, wobei der Ältere mit dem Messer dem Jüngeren in die Brust gestochen haben soll. Die Hintergründe der Tat waren am Samstagnachmittag noch unklar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Achtung! Beim Pickerl gilt jetzt Null-Tolleranz

Muren, Sturzfluten, Hagel: Jetzt kommen Mega-Unwetter

Gewitter-Alarm: Warnstufe ROT im Osten Österreichs

Unwetterfront flutet Keller und reißt Bäume um

16-Jähriger nach Messerstich in Lebensgefahr

Banküberfall: Räuber floh mit E-Scooter

Bauernregel: "Macht der Juli uns heiß, bringt der Winter..."

Diese Probleme machen Fahrgäste richtig wütend

Ex-ÖAW-Chef Peter Schuster ist gestorben

Kolibakterien: Trinkwasser-Alarm in DIESER Gemeinde