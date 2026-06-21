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Ladendiebin verletzte drei Polizisten

Westbahnhof
© APA Pfarrhofer
Beim Diebstahl von zwei Wodka-Mischgetränken erwischt wurde am Westbahnhof eine 21-jährige Ladendiebin, die daraufhin schwer auszuckte.
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Wien. Nachdem ein Mitarbeiter eines Supermarktes am Westbahnhof  Samstag kurz nach 18 Uhr einen Langfinger geschnappt hatte - die Frau mit armenischen Wurzeln hatte zwei Wodka-Sprite mitgehen lassen -  wurde die Polizei verständigt.

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Im Zuge der Identitätsfeststellung in der Polizeiinspektion am Bahnhofsgelände attackierte die Frau die einschreitenden Beamten plötzlich mit Schlägen und Tritten. Unter Anwendung von Körperkraft wurde die äußerst aggressive Tatverdächtige aus Meidling festgenommen. Ihr mussten sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt werden.

Drei Polizisten wurden bei der Amtshandlung verletzt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. In der Handtasche der Angreiferin wurde ein Blister mit starken Schmerztabletten sichergestellt.

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