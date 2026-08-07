Anja Kruse schießt gegen RTL & Influencer

Deutliche Worte zum 70. Geburtstag: TV-Legende Anja Kruse blickt kritisch auf die heutige Medienwelt und rechnet knallhart mit dem dem Jugendwahn der Filmbranche ab.

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In den 1980er-Jahren wurde Anja Kruse durch Quotenrenner wie "Die Schwarzwaldklinik" berühmt. Dass heute immer öfter Web-Stars ohne fundierte Ausbildung Schauspielrollen ergattern, sieht die Jubilarin äußerst skeptisch. Im Interview mit der Welt findet sie klare Worte: "Sicherlich gibt es unter Influencern auch mal ein Naturtalent, eine Perle, obwohl ich noch keine kennengelernt habe." Eine große Reichweite in den sozialen Netzwerken ersetze schlichtweg kein schauspielerisches Handwerk.

Kritik am Star-Begriff

Mit der Bezeichnung "Star" kann die Schauspielerin, die am 5. August ihren 70. Geburtstag feierte, wenig anfangen. Der Begriff werde heute völlig entwertet: "Bitte lassen Sie das mit dem Star. Das ist so ein inflationärer Begriff. Jeder tätowierte Hiwi bei RTL ist ein Star", poltert Kruse. Sie selbst verstehe sich schlicht als Profi.

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Neben der Klick-Fixierung kritisiert Kruse auch die Altersdiskriminierung im TV-Geschäft. Ihr großer Wunsch sei es, dass Caster Ausstrahlung und Talent in den Vordergrund stellen – statt stur auf das Geburtsdatum zu blicken.

Die Bühne bleibt ihre große Liebe

Den Kopf in den Sand stecken kommt für das Geburtstagskind aber nicht infrage. Kruse steht weiterhin mit Leidenschaft auf der Bühne. Das Theater sei für sie ohnehin stets wichtiger gewesen als Film und Fernsehen: "Ich bin ein Theaterkind. Ich habe nie etwas anderes gewollt."