Austria und LASK im Krisenduell unter Druck

Austria und LASK warten vor dem direkten Bundesliga-Duell am Sonntag noch auf den ersten Saisonsieg – beide stehen unter Druck.

Nur ein Punkt aus zwei Spielen und Platz 10 – die Austria hinkt den eigenen Erwartungen hinterher. Auch der LASK ist mit null Punkten Letzter. Für beide Seiten ist das Duell (im Sport24-Liveticker ab 17 Uhr) richtungsweisend, um nicht schon früh in der Saison in eine Negativspirale zu geraten. Der LASK muss dabei auf den gesperrten Sadik Fofana verzichten.

Austria nach Conference-League-Aus angeschlagen

Das 1:1 gegen Banik Ostrava beendete am Donnerstag den Traum von den Europacup-Millionen. Kapitän Manfred Fischer sprach von einer „unzufriedenstellenden“ Lage und vermisste die Gier der Vorsaison: „Entscheidend ist, wie hungrig du bist, Fehler vom Mitspieler auszubügeln.“ Abwehrchef Aleksandar Dragovic vermittelte im Anzug zwischen Mannschaft und Fans.

Sportdirektor Manuel Ortlechner verteidigte Trainer Stephan Helm: „Die gute Arbeit der letzten Saison wird weitergeführt, aber die Ergebnisse passen gerade nicht.“ Mögliche Abgänge von Leistungsträgern wie Maurice Malone, Dominik Fitz und Abubakr Barry stehen im Raum, um das durch das Europacup-Aus entstandene Finanzloch zu stopfen.

LASK ebenfalls gefordert

Auch bei den Linzern schrillen die Alarmglocken. Zwei Niederlagen mit 1:5 Toren – der Einstand von Coach Joao Sacramento verlief holprig. „Wir hatten sehr, sehr ernste Gespräche. Die Spieler sind sich bewusst, dass sich etwas ändern muss“, so Sacramento. Offensivmann Christoph Lang sprach von einem „Warnsignal an alle“.

Kampf um die Wende

Austria-Trainer Helm setzt auf Kampfgeist: „Diese Mannschaft hat Herz, Leidenschaft und den Willen, zurück in die Erfolgsspur zu kommen.“ Beim LASK erwartet er „einen Gegner auf Augenhöhe“. Auch Sacramento rechnet mit einer offenen Partie.Beide Teams brauchen dringend Punkte – sonst droht schon vor Ende des Sommers ein heißer Herbst.