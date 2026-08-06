4:1! Rapid macht Auswärtssieg erst spät klar

Die Wiener taten sich beim Auswärtsspiel gegen Paide Linnameeskond, ein später Doppelschlag besorgte aber den 4:1-Sieg in der Conference-League-Quali.

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Vor der Hitzeschlacht in der Heimat konnte Rapid in Tallinn bei angenehmen 24 Grad durchatmen. Trotzdem wirbelte Trainer Johannes Hoff Thorup seine Startelf im Vergleich zum Ligaauftakt gegen Altach kräftig durcheinander: Schöller, Horn, Bajlicz, Demir, Dahl und Kara nahmen zunächst auf der Bank Platz.

Der mutige Umbau machte sich jedoch sofort bezahlt. Die Wiener erwischten einen Traumstart – wenn auch mit reichlich Verwirrung: Schiedsrichter Nikolic entscheidet nach einer Hereingabe zunächst auf Abstoß, dann auf Eckball. Erst nach VAR-Eingriff zeigt er schließlich auf den Punkt: Wurmbrands Flanke wurde von einem Paide-Verteidiger mit der Hand abgewehrt. Bolla übernimmt die Verantwortung und bleibt eiskalt – 1:0 für Rapid (5.).

Joker Haidara & Dahl lassen Rapid aufatmen

Danach hatten die Hütteldorfer Ball und Gegner zwar weitgehend im Griff, lieferten offensiv aber eine enttäuschende Vorstellung ab. Trotz klarer Überlegenheit fehlten Ideen, Tempo und Durchschlagskraft – abgesehen vom frühen Elfmeter brachte die Thorup-Elf kaum Gefahr auf den Platz.

Das rächte sich ausgerechnet kurz vor der Pause: Nach einem Eckball köpft Raux-Yao die Kugel im Duell mit Badamosi an die Latte. Luts reagiert am schnellsten und drückt den Abpraller über die Linie – 1:1 (40.).

Nach dem Seitenwechsel zog Rapid die Zügel an und erhöhte den Druck. Die erste große Chance ließ nicht lange auf sich warten: Wurmbrand tankte sich über rechts stark durch, seine Hereingabe verpasste Gulliksen am Elfmeterpunkt jedoch um Haaresbreite.

Doch auch Paide glaubte weiter an die Überraschung. Hoff Thorup sah sich gezwungen, etwas zu unternehmen, und brachte mit Haidara, Bajlicz und Demir gleich drei Neue – ein goldener Griff. Adamsen schickte Demir mit einem Traumpass auf die Reise, der zunächst an Keeper Jarju scheiterte. Haidara setzte nach, lupfte den Abpraller über den Torhüter und traf zum 2:1 (83.).

Der Treffer brach den Widerstand der Esten. Nur zwei Minuten später machte Rapid den Deckel drauf: Nach einem Ballgewinn kombinierten sich die Grün-Weißen nach vorne, Dahl musste den Stanglpass nur noch zum 3:1-Endstand einschieben.

Den Schlusspunkt setzte Haidara mit einem Doppelpack (90.4.). Am Ende stand ein überraschend klarer 4:1-Erfolg.