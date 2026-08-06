Europa League
Unterbrochen! Salzburg-Spiel steht unter Wasser
Der starke Regen hatte dafür gesorgt, dass der Ball auf dem Feld sehr oft nicht mehr sinnvoll rollen konnte, weshalb der polnische Schiedsrichter Damian Sylwestrzak die beiden Teams beim Stand von 0:0 in die Kabinen schickte.
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Dem Wetterbericht zufolge ist ein Ende des Regens aktuell nicht in Sicht. Die Tests am Platz von den Schiedsrichtern fielen auch negativ aus, es wird also noch länger zugewartet.
Die UEFA möchte die Partie aber auf jeden Fall am selben Abend zu Ende bringen.
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