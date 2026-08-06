Fussball
TV
E-Paper
Immo
Sport

Europa League

Unterbrochen! Salzburg-Spiel steht unter Wasser

OR
von
Das Team von Red Bull Salzburg posiert im strömenden Regen vor dem Spiel für ein Mannschaftsfoto.
© GEPA pictures
Das Drittrunden-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation zwischen Red Bull Salzburg und Pafos FC ist nach 14 gespielten Minuten unterbrochen worden.
OE24 auf Google bevorzugen

Der starke Regen hatte dafür gesorgt, dass der Ball auf dem Feld sehr oft nicht mehr sinnvoll rollen konnte, weshalb der polnische Schiedsrichter Damian Sylwestrzak die beiden Teams beim Stand von 0:0 in die Kabinen schickte.

Auch interessant

Totales Flug-Chaos: Landebahn wegen Feuer gesperrt

4:1! Rapid macht Auswärtssieg erst spät klar

Nach Johnny Depp: Jetzt ist auch diese Liebe von Vanessa Paradis vorbei

Dem Wetterbericht zufolge ist ein Ende des Regens aktuell nicht in Sicht. Die Tests am Platz von den Schiedsrichtern fielen auch negativ aus, es wird also noch länger zugewartet.

Die UEFA möchte die Partie aber auf jeden Fall am selben Abend zu Ende bringen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Entscheidung um Vinicius Junior gefallen

Infantino bekommt überraschende Unterstützung

1:0 – Zuerst Sintflut, dann Haris on fire

Trotz FIFA-Rückzieher: WM weiter ohne europäische Teams

2:1 - Austria-Youngster schießen Veilchen zum Auswärtssieg

TV-Wende in letzter Minute: Austria doch live auf ORF 1

4:1! Rapid plagt sich zum Auswärtssieg

Rapid greift nach Euro-Jackpot

Fußball-Verband gab Schiris Sex-Massagen aus

Unterbrochen! Salzburg-Spiel steht unter Wasser