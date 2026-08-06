Unterbrochen! Salzburg-Spiel steht unter Wasser

Das Drittrunden-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation zwischen Red Bull Salzburg und Pafos FC ist nach 14 gespielten Minuten unterbrochen worden.

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Der starke Regen hatte dafür gesorgt, dass der Ball auf dem Feld sehr oft nicht mehr sinnvoll rollen konnte, weshalb der polnische Schiedsrichter Damian Sylwestrzak die beiden Teams beim Stand von 0:0 in die Kabinen schickte.

Dem Wetterbericht zufolge ist ein Ende des Regens aktuell nicht in Sicht. Die Tests am Platz von den Schiedsrichtern fielen auch negativ aus, es wird also noch länger zugewartet.

Die UEFA möchte die Partie aber auf jeden Fall am selben Abend zu Ende bringen.