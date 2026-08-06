Totales Flug-Chaos: Landebahn wegen Feuer gesperrt

Ein Wiesenbrand am größten Flughafen Europas, London-Heathrow, hat für eine temporäre Schließung einer Startbahn und für totales Chaos gesorgt.

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Es war eine Schrecksekunde für viele Passagiere am Londoner Flughafen. Wie britische Luftfahrt-Portale übereinstimmend berichten, ist auf einer Grünfläche in unmittelbarer Nähe einer Start- und Landebahn ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich in der Nähe eines Passagierterminals aus und sorgten für erhebliche Aufregung vor Ort.

Aus Sicherheitsgründen reagierten die Verantwortlichen umgehend: Die betroffene Piste wurde laut dem offiziellen Account der Flughafen-Leitung sofort und temporär geschlossen. Alle anstehenden Starts in diesem Bereich wurden vorübergehend ausgesetzt. Die Sicherheit der Passagiere und des Flugpersonals habe absolute Priorität, hieß es von offizieller Seite.

Einige Flüge wurden kompliziert auf andere Orte umgeleitet. So mussten etwa die ankommenden Maschinen aus Edinburgh, Newcastle und Bosten wurden nach Boston umgeleitet. Auch die Londoner Flughäfen Gatwick und Stansted übernahmen einige Landungen.

Dunkle Rauchwolken

In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich schnell dramatische Bilder und Videos des Zwischenfalls. Darauf ist eine dichte, dunkle Rauchwolke zu erkennen, die direkt neben der Rollbahn in den Himmel stieg.

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Auch wenn das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte, zieht der Zwischenfall weitreichende Konsequenzen für den Luftverkehr nach sich. Mehrere Flüge in und aus London-Heathrow waren von erheblichen Verzögerungen betroffen.

Ob die extrem warmen Temperaturen der vergangenen Tage den Brand auf dem Gras begünstigt haben, ist derzeit noch unklar. Die genauen Umstände des Feuers werden nun behördlich untersucht.