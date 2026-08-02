Europäischem Flughafen geht der Sprit aus

Am Flughafen Gatwick droht ein massives Urlaubs-Chaos, da dem zweitgrößten britischen Airport der Treibstoff ausgeht und Piloten gewarnt wurden.

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Fluggesellschaften wurden am Sonntag gewarnt, dass dem zweitgrößten britischen Airport der Treibstoff ausgeht, was bei Tausenden Passagieren Ängste vor einem Reise-Chaos in der Urlaubszeit schürt. Vor allem Langstreckenflüge von und nach dem Flughafen Gatwick sind von möglichen Störungen betroffen. Piloten erhielten Notfallwarnungen bezüglich der Engpässe und wurden aufgefordert, an anderen Flughäfen extra Kerosin zu tanken.

Warnung für alle Crews

In einer Mitteilung, die der "Sun" vorlag, wurden die Crews gewarnt: "Zur Beachtung für alle Besatzungen: Gatwick hat in den nächsten zwei Tagen einen Treibstoffmangel. Bitte an den Außenstationen den maximal möglichen Treibstoff tanken."

Eine weitere Notfallmitteilung an die Luftfahrt-Chefs sprach von potenziellen Störungen der Treibstoffversorgung. Ingenieure arbeiten derzeit daran, ein technisches Problem an einer der großen Kerosinanlagen des Flughafens zu beheben.

Sprit-Mengen streng limitiert

Ein Insider erklärte gegenüber der "Sun": "Der Treibstoffmangel wird alle Fluggesellschaften betreffen. Langstreckenflüge sind am stärksten gefährdet."

Piloten versuchen zwar, von ihren ausländischen Zielorten so viel Kerosin wie möglich mitzubringen, werden dabei jedoch durch das maximale Start- und Landegewicht eingeschränkt. Die Flughafenleitung rief die Airlines dazu auf, mehr Treibstoff an Bord zu nehmen, um die Situation zu entschärfen.

Keine Verbindung zu Engpässen wegen Iran-Krieges

Unabhängig von der aktuellen Kerosin-Knappheit gibt es derzeit keine Verbindung zu den Engpässen durch den Konflikt im Nahen Osten, der die Kraftstoffpreise stark angetrieben hatte. Erst in der vergangenen Woche hatten Passagiere in Gatwick nach einem Stromausfall bereits unter Wassermangel gelitten. Ein Sprecher des Airports teilte mit, dass die Fluggesellschaften gebeten wurden, die Verfügbarkeit zu überwachen, während man gemeinsam mit externen Lieferanten an einer schnellen Lösung arbeite: "Alle Fluggesellschaften führen ihren Flugbetrieb normal durch."