2:1 - Austria-Youngster schießen Veilchen zum Auswärtssieg

Auf eine katastrophale erste Hälfte ließ die Austria eine bärenstarke zweite folgen. Angeführt von den Youngsters Vasilije Markovic und Sanel Saljic gewannen die Wiener in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League gegen Beitar Jerusalem mit 2:1.

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Die Israelis, als Ballbesitz-Mannschaft bekannt, übernahmen von Beginn an die Kontrolle. Nach zehn Minuten kam Ex-WAC-Kicker Shon Weissman zur ersten Chance, scheiterte aber noch an Samuel Sahin-Radlinger (10.). Direkt im Gegenzug muss die Austria aber in Führung gehen: Auch Julian Hettwer wird in die Tiefe geschickt, überrundet Torhüter Miguel Silva, aber bringt den Abschluss aufs leere Tor und unbedrängt nicht einmal auf den Kasten (11.).

Dabei hätte es den Treffer gebraucht, denn zehn Minuten später war man im Rückstand. Erneut scheiterte Weissman am violetten Schlussmann, Noam Mucha schob den Nachschuss aber ein (20.).

Mit der zweiten Austria-Chance gab es aber sofort den Ausgleich. Mit etwas Glück kam der Ball im Strafraum zu Vasilije Markovic und der U17-WM-Held zirkelte den Ball sehenswert ins Eck (45.). Nicht verdient, aber umso wichtiger.

Markovic © GEPA

Aus der Pause kamen die Wiener aber stärker, der erste Jubel wurde aber aberkannt. Im Aufbau zu Manfred Fischers Abschluss war ein Veilchen zu weit vorne (50.). Die Umstellung auf Viererkette schien zu helfen, denn auch Kelvin Boateng fand eine Top-Chance vor, der aber noch geblockt wurde (56.).

Saljic knallt Veilchen auf die Siegerstraße

Also musste es wieder ein Youngster richten. Joker Sanel Saljic bekam den Ball in die Tiefe, ließ seinen Gegenspieler mit der Ferse stehen und der Abschluss des 20-Jährigen saß perfekt (69.)! Moritz Wels hatte das 3:1 gleich zweimal am Fuß (72. & 73.), Sahin-Radlinger wiederum schob sich die Kugel fast selbst ins Netz (72.).

Saljic © GEPA

In der Schlussphase konzentrierten sich die Veilchen wieder aufs Kontern, trotz guter Möglichkeiten legten aber beide nicht noch einmal nach. Damit feierte die Austria einen starken Auswärtserfolg, dank starker Umstellungen von Trainer Stephan Helm vor dem Seitenwechsel.