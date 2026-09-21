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Starke Leistung

Arnautovic bei 3:0-Sieg Mann des Spiels

SR
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LARNE, NORTHERN IRELAND - JULY 21: Red Star Belgrade player Marko Arnautovic reacts after the UEFA Champions League 2026/27 second qualifying round first leg match between Larne and Red Star Belgrade at Inver Park on July 21, 2026 in Larne, Northern Ireland. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)
© Getty Images
Marko Arnautovic konnte beim Sieg von Roter Stern über Radnicki Nis erstmals die Saison anschreiben.
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Bisher lief es in dieser Liga-Saison noch nicht nach Wunsch für Österreichs Rekordspieler. Doch beim 3:0 gegen Radnicki Nis glänzte der 37-Jährige auf allen Ebenen.

In der 29. Minute erzielte Arnautovic nämlich seinen ersten Treffer in der Meisterschaft. Bisher waren ihm nur zwei in der Champions-League-Quali vergönnt.

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Doch damit nicht genug, rundete der Stürmer seine Leistung auch noch mit einer Vorlage ab. Mohammed Abu Fani verwandelte dann in der 38. Minute zum 2:0.

Starker Einstand für Riera

Am 3:0 war der Mann des Spiels dann nicht mehr beteiligt und nach einer Stunde war sein Arbeitstag dann auch beendet.

Damit geht die starke Serie unter Neo-Coach Albert Riera, der erst Ende August Dejan Stanković ersetzte, weiter. In der Liga ist Crvena zvezda in den sieben Spielen noch ungeschlagen, bei nur einem Remis.

Das bedeutet bereits nach zehn Spieltagen einen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Vojvodina Novi Sad auf Rang zwei.

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