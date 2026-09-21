Starke Leistung
Arnautovic bei 3:0-Sieg Mann des Spiels
Bisher lief es in dieser Liga-Saison noch nicht nach Wunsch für Österreichs Rekordspieler. Doch beim 3:0 gegen Radnicki Nis glänzte der 37-Jährige auf allen Ebenen.
In der 29. Minute erzielte Arnautovic nämlich seinen ersten Treffer in der Meisterschaft. Bisher waren ihm nur zwei in der Champions-League-Quali vergönnt.
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Doch damit nicht genug, rundete der Stürmer seine Leistung auch noch mit einer Vorlage ab. Mohammed Abu Fani verwandelte dann in der 38. Minute zum 2:0.
Starker Einstand für Riera
Am 3:0 war der Mann des Spiels dann nicht mehr beteiligt und nach einer Stunde war sein Arbeitstag dann auch beendet.
Damit geht die starke Serie unter Neo-Coach Albert Riera, der erst Ende August Dejan Stanković ersetzte, weiter. In der Liga ist Crvena zvezda in den sieben Spielen noch ungeschlagen, bei nur einem Remis.
Das bedeutet bereits nach zehn Spieltagen einen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Vojvodina Novi Sad auf Rang zwei.
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