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Liverpool-Aus?

Hammer-Gerücht um Florian Wirtz (23)

SR
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Ein Fußballspieler im roten Liverpool-Trikot sprintet über das Spielfeld.
© Getty Images
Die Spekulationen um Florian Wirtz und einen möglichen Wechsel zum FC Bayern nehmen wieder Fahrt auf.
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Der 23-jährige deutsche Nationalspieler steht beim FC Liverpool nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer weiter im Mittelpunkt – zuletzt allerdings vor allem wegen seiner durchwachsenen Leistungen.

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Nach Informationen des Portals "Football Insider" rechnen die Verantwortlichen in Liverpool im Winter mit Anfragen für den Offensivspieler. Mehrere europäische Topklubs sollen die Situation beobachten. Als konkreter Interessent wird dabei auch der FC Bayern genannt. Demnach könnte ein Vorstoß im Januar zumindest denkbar sein.

Liverpool selbst soll derzeit jedoch nicht daran denken, Wirtz bereits nach wenigen Monaten wieder abzugeben. Trainer Andoni Iraola sehe den Offensivspieler weiterhin als wichtigen Bestandteil seiner Mannschaft. Der Klub wolle deshalb mögliche Winterangebote nach aktuellem Stand abblocken.

Olise-Nachfolger?

Auch in Deutschland wird das Thema unterschiedlich bewertet. "Bild"-Journalist Christian Falk berichtete zuletzt, dass es beim FC Bayern aktuell keinen konkreten Wirtz-Plan gebe. Sollte allerdings Michael Olise den deutschen Rekordmeister künftig verlassen, könnte Wirtz wieder stärker in den Fokus rücken.

Ein Fußballspieler im bunten Trikot feiert auf dem Spielfeld, Hintergrund unscharf.
© Getty Images

Die Gerüchte über einen möglichen Verkauf haben ihren Ursprung vor allem in England. Eine konkrete Offerte oder Verhandlungen zwischen Liverpool und Bayern gibt es bislang nicht.

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