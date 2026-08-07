"Hüften zu breit" - Toni Garrn rechnet mit Branche ab!

Messungen und permanenter Figurendruck: Supermodel Toni Garrn blickt schonungslos offen auf die Schattenseiten der Modewelt und verrät, wie sie sich gegen das System wehrte.

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Mit gerade einmal 15 Jahren startete die gebürtige Hamburgerin ihre internationale Modellkarriere. Doch der Weg zum Victoria's-Secret-Engel war von erniedrigenden Erfahrungen geprägt. Im Interview mit der Zeit findet die heute 34-Jährige drastische Worte für die Casting-Prozesse: "Die Situation war immer scheiße. Man steht da halb nackt, dann kommt jemand mit dem Maßband und sagt: 'Deine Hüften sind zu breit, Honey.'" Als Trost nach den harten Agentur-Terminen gönnte sie sich in ihren Anfangsjahren meist ein Eis.

Gewichtsdruck seit dem 14. Lebensjahr

Der Druck auf den eigenen Körper begleitet die Mutter einer fünfjährigen Tochter bereits seit ihrer Jugend. "Auch ich kann seit meinem 14. Lebensjahr nicht mehr alles essen, was ich will", gesteht Garrn offen. Ohne diese ständige Selbstdisziplin würde sie am liebsten den ganzen Tag nur Kuchen essen.

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Trotz-Ansage und Rat an die eigene Tochter

Nach anderthalb Jahren zog das Nachwuchsmodel jedoch die Reißleine und weigerte sich fortan, sich weiter vermessen zu lassen – mit Erfolg. Toni Garrn räumt allerdings ein, dass sie sich diese Trotzhaltung dank ihres privilegierten Elternhauses und der finanziellen Absicherung leisten konnte.

Heute ist die 34-Jährige, die von Ex-Mann Alex Pettyfer getrennt lebt, weiterhin als Model und Unternehmerin erfolgreich. Im Rückblick weiß sie genau, was sie ihrer eigenen Tochter für die Zukunft raten würde: "Ignoriere 90 Prozent von dem Kram."