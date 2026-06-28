Pat Metheny gastiert mit "Side-Eye III+" im Wiener Konzerthaus

Große Ehre für die heimische Musikszene: Stargitarrist Pat Metheny kommt nach Wien und bringt sein spannendes Projekt voller Improvisation und junger Jazz-Talente auf die Bühne.

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Der weltberühmte Musiker Pat Metheny gastiert am Montag mit seinem aktuellen Projekt "Side-Eye III+" im Wiener Konzerthaus. Bei dieser exklusiven Show in Österreich dreht sich alles um einen abwechslungsreichen Stilmix, bei dem lyrische Improvisation aus einem dynamischen Bandkontext herauswächst. Für das Konzert am Montag gibt es somit reichlich musikalische Vielfalt zu erleben.

Junge Talente im Rampenlicht

Pat Metheny © Getty Images for Jazz Foundation Of America

Ein großes Anliegen ist Metheny dabei die Vorstellung der nächsten Generation. Gemeinsam mit dem Keyboarder Chris Fishman, dem Bassisten Jermaine Paul, dem Schlagzeuger Joe Dyson und dem Perkussionisten Leonard Patton stellt der Stargitarrist vielversprechende junge Jazzmusiker vor. Das Projekt "Side-Eye" dient dabei als eine Plattform für wechselnde Besetzungen.

Die Weisheit hinter Tönen

Pat Metheny © Getty Images

In diesem Rahmen gibt der erfahrene Musiker auch wertvolle Weisheiten an seine jungen Kollegen weiter. So betont er etwa, dass mitunter das, was man gerade nicht spielt, viel wichtiger sein kann als die gespielten Töne selbst. Der Raum zwischen den einzelnen Tönen macht diese überhaupt erst relevant. Wie genau das klingt, lässt sich am Montag live im Wiener Konzerthaus studieren. Absolut hörens- und sehenswert!