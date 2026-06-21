TV
E-Paper
Sport

Texanische Begrüßung

Cowboy-Pröll! ÖFB-Empfang in Dallas

© Instagram
Österreich ist bereit für den Showdown gegen Argentinien! In Dallas gab es eine besondere Begrüßung von ÖFB-Boss Josef Pröll.
OE24 auf Google bevorzugen

Das ÖFB ist in der texanischen Metropole gelandet und bereit für das Duell mit Superstar Lionel Messi und seinen Argentinien-Weltmeistern.

Im mit 94.000 Fans fassenden größten Stadion der WM 2026 geht's gegen die Gauchos schon um den Aufstieg in die K.o.-Phase.

Auch interessant

Hattmannsdorfer will Rot-Weiß-Rot-Karte reformieren

Liam Paynes Sohn (9) erbt Millionen-Vermögen

Gänsehäufel: Badegast am Oststrand reanimiert

Als besondere Motivation wurde das Team von ÖFB-Boss Josef Pröll auf texanische Art begrüßt - mit Cowboy-Hut natürlich!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

So schaut ÖFB-Maskenmann Posch jetzt aus

Curacao-Sensation lässt Österreich jubeln

Nach Schiedsrichter-Wirbel um Messi: ER pfeift unseren WM-Hit

Österreich droht jetzt doppelter WM-Hammer

Österreich bangt um Kapitän Alaba

ÖFB-Team will keine "Messi-Sitzung" machen

Masterplan: SO will Österreich Messi stoppen

Cowboy-Pröll! Spezielle ÖFB-Überraschung in Dallas

Rekord-Mann Arnautovic: "Darfst mich nicht anreden"

Gegen Messi zur 100! Sabitzer vor ÖFB-Rekordnacht