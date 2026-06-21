Cowboy-Pröll! ÖFB-Empfang in Dallas

Österreich ist bereit für den Showdown gegen Argentinien! In Dallas gab es eine besondere Begrüßung von ÖFB-Boss Josef Pröll.

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Das ÖFB ist in der texanischen Metropole gelandet und bereit für das Duell mit Superstar Lionel Messi und seinen Argentinien-Weltmeistern.

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Im mit 94.000 Fans fassenden größten Stadion der WM 2026 geht's gegen die Gauchos schon um den Aufstieg in die K.o.-Phase.

Als besondere Motivation wurde das Team von ÖFB-Boss Josef Pröll auf texanische Art begrüßt - mit Cowboy-Hut natürlich!